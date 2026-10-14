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瞄準非紅供應鏈商機！台灣砸錢建無人機產業 美新創企業大舉湧入

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台北國際航太暨國防工業展覽會的參觀者2025年9月19日觀看由Anduril司開發的Ghost-X 無人機。資料照片。路透
台北國際航太暨國防工業展覽會的參觀者2025年9月19日觀看由Anduril司開發的Ghost-X 無人機。資料照片。路透

華爾街日報13日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機技術新創公司正紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

美國將無人機本土製造列為政策優先事項。五角大廈2025年推出「無人機主導」（Drone Dominance）計畫，斥資11億美元採購小型致命無人機。國防部長赫塞斯當時表示：「我們公開表明的偏好是購買美國製造的產品。」

然而，曾主管五角大廈無人機及零組件安全審查計畫、現經營無人機訓練新創公司Kill Zone的埃梅內克（Trent Emeneker）指出，目前並非所有產品都能在美國製造，即使希望如此，也不可能一夕之間實現。他說：「只要能在中國大陸的產業生態系統之外建立供應鏈，就是好事。」

台灣官員認為，建立完整的本土無人機產業，對嚇阻中國大陸以武力奪取台灣至關重要。這個新興產業有望滿足美軍建立安全、避開中國大陸供應鏈的需求，同時為台灣提供必要的武器裝備。隨著美國總統川普暫緩批准140億美元對台軍售，這項工作更加迫切。外界擔心美國已不再願意或無力協助台灣自我防衛，支持者因此將國防產業合作視為強化美台關係的途徑。

台灣政府8月宣布，未來6年將投入超過70億美元發展無人機產業，掀起合作熱潮，不僅促成新交易，也讓先前在預算仍處於規劃階段時建立的合作關係重新活絡。與台灣合作研發海空無人機的美國企業，既有小型國防科技公司，也有安杜里爾（Anduril Industries）等五角大廈與台灣軍方的武器供應商。

台積電是推動台灣經濟成長的重要企業，美台合作策略仿效該公司倡導的「你設計、我們製造」模式。這類合作也代表在建立所謂「非紅供應鏈」或「民主供應鏈」方面取得進展，可同時滿足台灣與五角大廈的需求。

美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）今年夏天在一場演說中表示：「美國企業已經開始來台灣尋找研發合作夥伴，並建立自己的無人機供應鏈。」

安杜里爾共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）在台北一場小型座談中表示，台灣供應商為安杜里爾製造的大多數零組件，都用於並非供台灣使用的產品。他說：「從我的商業利益來看，可能是『美國設計、台灣製造』，或者『共同設計、台灣製造』。」但他強調，面對中國威脅，台灣「需要設計自己的武器系統，並大規模製造自己的武器系統」。

美國國會2025年底指示五角大廈與台灣建立聯合無人機計畫。美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示：「長期而言，美台合作可能對美國國防帶來重大利益。」

這些合作也可能為海外美軍提供裝備。埃梅內克表示，美國太平洋司令部在距離美國本土數千英里的地區執行任務，美台合作對其可能特別有價值，因為「台灣的生產能力可以填補確實存在的需求」。

無人機 供應鏈 新創企業

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