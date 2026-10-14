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魯比歐將訪中亞與印度 率200多企業領袖拓商機

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國國務院今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）本週將率大型商業代表團前往烏茲別克，並出席美國與中亞5國的部長級會議，之後將轉赴印度訪問。

法新社報導，魯比歐將於10月17日至22日展開訪問。他首先將前往烏茲別克的撒馬罕（Samarkand），出席「C5+1部長級會議」，並與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克進行雙邊會談。

國務院聲明指出：「在這場具有歷史意義的訪問中，魯比歐將率領一支由200多名企業領袖組成的美國商務代表團，為美國與中亞開啟商業合作更加緊密的新時代。」

魯比歐隨後將轉往印度，造訪孟買（Mumbai）與詹姆納加（Jamnagar），並會晤印度政府高層，以強化美印戰略夥伴關係、就區域與全球情勢交換意見，並討論深化能源合作的前景。這是他繼5月後，今年第2度正式訪問印度。

聲明並表示，魯比歐也將與企業領袖會面，「推動商業投資和經濟合作機會」。

印度 訪中 魯比歐

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