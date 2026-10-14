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澳洲擬強制保留更多天然氣供國內 最多達出口量20%…業者警告打擊投資

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲擬要求LNG出口商自2028年起增加國內供應，最多相當於出口量20%。圖為2026年9月3日，一艘液化天然氣運輸船停靠澳洲達爾文港。路透
澳洲擬要求LNG出口商自2028年起增加國內供應，最多相當於出口量20%。圖為2026年9月3日，一艘液化天然氣運輸船停靠澳洲達爾文港。路透

澳洲政府提出法案，強制液化天然氣（LNG）出口商自2028年起增加對國內市場的供應，相當於出口量最多20%的天然氣，以因應供應短缺並壓低價格。但生產商警告，此舉可能打擊新氣田投資。

彭博資訊報導，政府與監管機關將依消費預測，每年調整供應量，目標是讓供給達到國內需求的110%。

新規主要影響到昆士蘭州的三座LNG廠，其中以Santos營運的Gladstone項目，受到衝擊最大，因其經常向國內市場購氣以履行出口承諾。

澳洲約四分之三的天然氣銷往海外，是僅次於卡達的全球第二大LNG出口國，但人口較密集的東岸預計2030年前會面臨供應短缺。

能源部長波溫（Chris Bowen）表示，通過立法進行改革，將增加國內供應、強化能源安全，並抑制價格。

不過，政府已修訂並放寬最初提案。實際供應量可依國內需求、現有合約及基礎設施限制下調；若履行新規可能導致違約，出口商可申請減量。工會、製造商及環保團體則批評，法案存在漏洞，業者將能規避向澳洲客戶供應額外天然氣的義務。

新規也將要求LNG出口商取得聯邦許可，違反供應要求可遭暫停或撤銷許可。法案仍須國會兩院通過，並獲皇室批准後才生效。

澳洲 天然氣 出口商

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