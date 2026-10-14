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Google釋出新AI模型Argon 開放訂閱用戶使用

中央社／ 台北14日電
Google在14日宣布，最新前沿模型Gemini 4 Argon即日起透過Gemini API（應用程式介面）開放給全球開發者與企業使用。美聯社
Google在14日宣布，最新前沿模型Gemini 4 Argon即日起透過Gemini API（應用程式介面）開放給全球開發者與企業使用。美聯社

Google今天宣布，最新前沿模型Gemini 4 Argon即日起透過Gemini API（應用程式介面）開放給全球開發者與企業使用；Google AI Pro與Google AI Ultra訂閱用戶也可在Gemini應用程式、Google搜尋的AI模式及代理式開發平台Google Antigravity中體驗。

Google Deep Mind資深副總裁暨Google首席AI架構師卡烏克庫魯（Koray Kavukcuoglu）在官方部落格發文說，Argon擅長在真實環境中應對各領域複雜且需深入處理的長期任務，涵蓋程式開發、金融、法律、資安與科學等領域。

卡烏克庫魯指出，在執行多步驟任務時，Argon展現了極高的精準度與分析深度，不僅在跨領域的基準測試中全面超越現有前沿模型，更在評估模型於金融、程式編寫、法律與稅務等關鍵經濟領域實力表現的「Vals指數」中高居第一。

卡烏克庫魯說，在Google內部已經開始運用Argon處理最棘手的工程難題，過去幾週以來，軟體工程團隊交付高品質程式碼的速度創下歷來新高。透過在Antigravity中導入Argon，團隊將AI代理提交程式碼的比例提升了35%以上，同時將需要回覆程式碼的情形降低近1/3。

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