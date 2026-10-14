OpenAI辦公室驚見隱藏錄音裝置 沙國工程師被捕

人工智慧公司OpenAI及美國聯邦檢察官今天表示，一名沙烏地阿拉伯籍工程師涉嫌在OpenAI舊金山辦公室放置隱藏錄音裝置，已於本月9日遭到逮捕。

OpenAI在聲明中告訴法新社：「我們在其中一間辦公室發現一個隱藏的精密錄音裝置，並已通報聯邦調查局（FBI）。」

美國司法部表示，OpenAI資安團隊上個月底發現這個裝置，35歲沙烏地籍工程師艾爾佛然（Abdulrahman Alfozan）隨後於本月9日遭到逮捕。

根據司法部說法，2025年7月加入OpenAI的艾爾佛然，涉嫌用衛生紙包裹一個USB裝置，並將這個裝置插進一間「高階主管會議室」的電視機內。

艾爾佛然並未獲授權參與在這間會議室舉行的任何會議，卻多次被監視攝影機捕捉到在附近出入。

司法部聲明指出，艾爾佛然曾利用一種「生產力工具」查詢OpenAI辦公大樓、會議室、行事曆、活動安排及相關人員所在位置等資訊。

司法部指出，一個與艾爾佛然配偶有關聯的聊天機器人帳號，也曾出現遠端錄音及記憶卡加密等相關查詢。

目前尚不清楚錄音裝置是否有收錄到任何資訊。

OpenAI在聲明中表示：「目前並無跡象顯示此人有不當存取或竊取模型權重、原始碼或客戶資料。」

根據司法部，OpenAI安控團隊在搜查一個無人看管、隸屬艾爾佛然的包包時，還發現第2個裝置。

司法部表示，艾爾佛然被控「使用或企圖使用電子、機械或其他裝置攔截口頭通訊」，若罪名成立，最重可處5年徒刑，並科25萬美元罰款。

司法部今天的聲明並未指控艾爾佛然或美國盟友沙烏地阿拉伯從事間諜活動。

艾爾佛然預計將於本月19日出庭。