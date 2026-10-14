祖克柏坦言Meta對AI豪賭沒把握！砸數千億美元前問汪滔：確定會成功？

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）坦言，去年承諾投入數千億美元建置人工智慧（AI）基礎設施時，根本不知道產品能否成功。

彭博資訊報導，祖克柏在周一上線的Cheeky Pint播客中回憶，他當時曾問AI長汪滔：「我們要開出1,000億或2,000億美元的支票。你確定會成功嗎？」汪滔坦言，即使投入鉅額資金，也無法保證成功。

祖克柏也透露，財務長蘇珊・李（Susan Li）曾多次提醒，失敗的代價將極為龐大。

Meta一直難以說服投資人接受不斷膨脹的AI支出。祖克柏雖一再強調資會帶來回報，股東卻愈來愈擔心，營收與獲利成長速度不夠快。

Meta周一推出新AI模型，宣稱在寫程式、處理財務及法律問題上，已能與ChatGPT和Claude並駕齊驅。該公司近期也推出個人化AI助理Muse，可協助購物、買電影票及安排預約，但祖克柏承認，當時也不確定消費者會有何反應。

Meta將於10月21日盤後公布財報。上季自由現金流降至多年低點，反映資料中心與智慧眼鏡支出攀升，財報公布後股價跌8%；截至周一收盤，今年仍漲逾12%。