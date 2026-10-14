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微軟股價創新高市值猛增1.4兆美元 卻傳雲端租賃業務擬砍20%成本

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟在巴黎附近大樓的招牌。路透
微軟在巴黎附近大樓的招牌。路透

微軟（Microsoft）股價創新高，突破一年前創下的高點，反映過去四個月來持續獲得上漲動能。另一方面，微軟雲端事業高層主管傳出已討論至少削減20%支出的策略，反映大型科技公司為AI基礎設施籌措資金，正面臨愈來愈大壓力。

微軟股價周二上漲0.4%，收每股543.45美元，突破自2025年10月以來維持的前波高點。隨著市場對微軟及它在AI領域地位的看法持續改善，微軟股價自6月低點以來已上漲逾54%，市值增加約1.4兆美元。

財報成關鍵轉折

這項里程碑顯示，微軟股價已出現戲劇性反轉。僅僅幾個月前，市場擔憂微軟大舉投資AI基礎設施卻未能帶來足夠回報，加上軟體供應商可能面臨顛覆性衝擊，微軟還是標普500指數中表現最差的股票之一，6月股價重挫17%，為2000年以來最差單月表現，市值蒸發近6,000億美元。

轉機出現在7月29日公布的財報。微軟當時揭露，旗下雲端運算業務的營收成長速度創下四年來最快紀錄。消息公布後，微軟股價隔天大漲16%，為後續反彈揭開序幕，也讓微軟創下1998年以來最佳單季表現。

至少有兩家券商在微軟公布7月財報後，將其股票評等調升至「買進」，表達對微軟掌握AI服務需求、進一步擴大業務的信心。

Azure雲端伺服器租賃業務傳出討論削減20%支出

另據科技新聞媒體The Information引述一名直接了解相關情況的人士報導，微軟已討論大幅削減旗下Azure雲端伺服器租賃業務的成本。

報導指出，負責開發雲端伺服器軟體的Azure部門總裁巴布拉尼（Girish Bablani）近幾周已要求所屬部門的高階主管，提出至少降低20%成本的構想。該部門人數約1.15萬人。

不過，相關措施的具體內容仍在評估中，可能包括終止與外部承包商的合作。目前尚不清楚是否討論裁員措施。

微軟發言人否認

然而，微軟發言人否認上述說法。據The Information報導，發言人表示：「Azure管理層並未指示各團隊制定成本削減計畫。任何負責任的企業都會針對各種情境與市場情勢做好準備，無論情勢是正面還是負面。」

在傳出削減成本消息之際，Azure財務表現依然強勁，截至6月底的12個月內，Azure營收達1,019億美元，年增40%，約占微軟全年總營收的31%。僅6月當季，Azure營收就年增43%。

然而，AI部署速度快速加快，促使科技公司大舉投入資料中心基礎設施的資本支出，對現金儲備形成壓力。亞馬遜網路服務（AWS）及甲骨文等競爭對手也面臨類似的財務壓力，兩家公司均已實施人力縮減措施，以因應AI支出增加對現金流造成的衝擊。

此外，Meta及Anthropic等競爭對手積極延攬微軟員工，迫使微軟高層提出更高薪酬的留才方案，以防人才流失。

微軟 雲端 市值

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