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Fed明年不必升息？紐約聯準總裁：今年再升一次可能就夠 通膨可望降溫
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他仍認為今年再升息一次是合適之舉，但目前看來，明（2027）年不必再升息。他預期，隨著關稅與能源價格衝擊消退，通膨明年將明顯降溫，接近聯準會（Fed）2%目標。
威廉斯周二接受彭博新聞訪問時說，通膨基本趨勢也有降溫跡象，有助抵消AI基礎設施建設帶來的價格壓力。
他發言後，美國公債殖利率小幅下滑，對利率政策最敏感的兩年期公債殖利率，回吐原先最多三個基點的漲幅。
威廉斯的看法符合聯準會9月升息一碼後公布的利率預測中位數，但部分官員認為，還須升息不只一次，才能使通膨回到2%。
聯邦基金利率期貨顯示，投資人目前預期12月升息，2027年再升息兩次。
威廉斯說，伊朗衝突未如預期化解，加上原油與煉製油品價差擴大、燃料成本上升，促使他堅定支持9月升息。不過，他認為美國經濟整體並未過熱，也沒有跡象顯示勞動市場失衡正在推升通膨。
他承認，AI建設需求超過供給，短期難以改善，但仍看好AI最終提升生產力、抑制通膨，只是時點難以預測。
威廉斯強調，展望仍有高度不確定性，須持續觀察數據，尤其是AI對通膨的影響。周三公布的消費者物價報告，將是10月27日至28日決策會議前最後一份。
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