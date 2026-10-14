巴黎車展聚焦電動車 台灣電池業者展示新技術靈活應用

巴黎車展揭幕，在中國帶來激烈競爭和燃油漲價趨勢下，電動車備受關注。台灣輝能科技展示不同電動車所需的電池技術應用，駐法代表郝培芝說，這是台灣科技實力的呈現。

第91屆巴黎車展（Mondial de l’Auto Paris）本月12日到18日登場，今年著重於塑造未來車的創新技術，集結超過60個品牌，展示超過400輛車，預計吸引50萬人參觀。

兩年一度的巴黎車展是各國業者展現創新成果的平台，也是觀察產業變化的重要窗口。今年展覽約1/3的品牌來自中國，創下新高紀錄。

迴聲報（Les Echos）指出，在燃油價格飆升的脈絡下，展覽焦點毫無疑問在電動車上；此外，約20個中國品牌參展，是上一屆的兩倍，具體呈現汽車產業在兩年內發生劇變。

在歐洲消費者對電動車興趣大增之際，專注研發製造固態電池的輝能展示次世代車用電池包概念模型，呈現電池技術在不同車型上的應用靈活性，包括經濟型車款、休旅車款和高階跑車款。

郝培芝與代表處經濟組組長吳嘯吟、巴黎台灣貿易中心主任王郁苑等人，在輝能歐洲製造中心副總經理謝文凱、產品與業務開發負責人吳孟鴻、策略與行銷負責人宋心琦等人陪同下，參訪輝能展場。

宋心琦以適合歐洲小車的輕量化模組為例解釋，利用快充性能可在短短數分鐘內充電至80%，又可行駛300公里左右，有助解決里程焦慮的問題。

她說，這些電池模組已有很多大容量的應用機會，例如船舶、飛機、人工智慧（AI）數據中心，都是需要在安全性的基礎上，發展均衡的電池性能。

歐洲正積極強化供應鏈安全。宋心琦說，輝能使用的正極材料很多種，負極材料也避免使用大量來自中國、容易遭控制的石墨和鋰鐵，而是使用矽，在歐洲這樣擁有許多大型材料廠商、擅長研發的地方發展，更有機會做好準備。

輝能在法國投資的超級工廠今年2月在北部城市敦克爾克（Dunkerque）舉行動土儀式。宋心琦表示，廠區持續整地、拉電、開路，同時進行配合第4代新技術製程的細部工程設計，預計11月開始打樁，2028年設備進駐後，還需要調測、試產，規劃2029年進入量產階段。

郝培芝接受中央社記者訪問時說，巴黎車展是展示創新技術和促進商業媒合的平台，而輝能在台灣的先進固態電池領域中具代表性，也是台法合作的重要案例，來到巴黎車展展出，不僅呈現台灣科技實力，也可望創造更多商務合作契機，包括從電池製造到管理、儲能及回收。

郝培芝表示，駐法代表處積極接洽產業鏈、產業網，例如汽車產業公會、船舶產業公會、無人機產業公會、法國電池大廠等，希望協助輝能除了汽車產業之外，也跨足其他領域。