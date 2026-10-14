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曾預警房市泡沫的羅森伯格：美股愈來愈像泡沫！他已買美債、海外股票
曾在2008年金融危機前示警美國房市泡沫的經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）表示，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位都處於他從業40年來未曾見過的極端水準。
他在紐約舉行的Grant’s年度秋季會議上表示，這波多頭行情對AI發展的依賴，比網路泡沫形成前夕股市對科技業的依賴更深。他稱美國是這波科技熱潮的核心，投資人為之支付了過高價格。
他說，不只市場，連經濟也出現他未曾見過的落差、極端現象與失衡，「如果你不想讓我稱之為泡沫，我可以不這麼叫。但我看到的情況，是以前沒見過的」。
羅森伯格是多倫多研究公司多倫多研究公司Rosenberg Research & Associates創辦人，他曾任美林北美首席經濟學家，以立場偏空著稱。他表示，自己已在投資組合中買進美國公債與海外股票。
他也警告，美國經濟基本面存在脆弱之處，消費者愈來愈依賴股市繼續上漲，來支撐日常生活，尤其是提前退休、靠投資資產過活的人，下一輪空頭市場來臨時將面臨艱難選擇。
他說：「我很擔心下一輪空頭市場帶來的社會影響。這些人會怎麼辦？去沃爾瑪找份收銀員的工作嗎？結果發現連這份工作都被機器人取代了？」
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