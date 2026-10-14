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亞股回升 韓股盤初反彈2%…近期投降式賣壓凸顯已「跌過頭」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓首爾Hana銀行的交易室顯示韓股指數看板。歐新社
南韓首爾Hana銀行的交易室顯示韓股指數看板。歐新社

亞洲股市今（14日）盤初反彈，逆轉連兩天下跌的頹勢，韓股勁揚2%。隨著市場預期聯準會明年可能不必大幅升息，美股周二跌幅收斂。不過，國際油價延續漲勢，布蘭特原油在106美元以上交易。

MSCI亞太區股票指數上漲0.2%。

南韓Kospi指數盤初上漲2%至6,156點，日股日經225指數上漲0.16%，報67,884點。

布蘭特原油期貨盤中上漲0.63%，至每桶106.36美元；美國原油期貨上漲0.7%，至每桶約94.79美元，連續第五個交易日走高。中東攻擊事件再度升溫，增加波斯灣能源運輸恢復的不確定性。

現貨金價則在平盤附近，報每英兩4,162.86美元。

彭博資訊分析，韓股近期者波跌勢可能已經「跌過頭」，出現投資人投降式的恐慌性拋售情況。截至周二收盤前的五個交易日，韓國Kospi指數12月期貨跌勢加劇，成交量與未平倉合約量同步攀升，呈現交易員可能正陷入恐慌性停損、認賠出場的跡象。這種情況讓人聯想到7月底的市場走勢：當時期貨價格大跌，隨後在8月反彈。

此外，外資在現股市場大舉賣出，也進一步支持市場可能已進入恐慌性賣壓的後期階段。不過，韓元兌美元匯率仍穩定在近期相對高點附近，顯示這並非外資大規模撤離韓國資產所引發的全面性資金外逃。

考量到AI投資輪動等外部因素的影響，KOSPI可能不會立即反彈，但目前這波拋售看起來已經跌得過頭。

在美國消息方面，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他仍認為聯準會今年再升息一次是合適的，但2027年沒有進一步緊縮貨幣政策的必要。受此影響，標普500指數收盤前收斂早盤跌幅，終場變動不大。科技股賣壓也有所緩解，微軟股價更創下歷史新高。

美國公債上漲，美元則在紐約交易時段走跌。交易員正等待周三公布的美國消費者物價指數（CPI），以進一步判斷未來利率走向。

威廉斯的談話在關鍵通膨數據公布前，為市場帶來些許喘息空間。市場憂心，油價居高不下可能使物價壓力持續存在。交易員也密切關注企業財報，尋找AI投資交易走向的線索。由於市場開始質疑數千億美元的支出能否帶來相應回報，AI相關投資近期承受壓力。

eToro亞太區首席分析師吉爾伯特表示：「聯準會升息次數可能減少，今天應能讓亞洲股市稍微喘口氣。威廉斯淡化長期緊縮循環的可能性，已使殖利率壓力有所緩解，這對亞洲各地的科技股而言是利多。」

韓股 亞股 布蘭特原油

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