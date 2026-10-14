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冰箱電視盒都會被AI攻陷？Anthropic警告小型AI恐自我複製滲透家電

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI新創公司Anthropic警告說，可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出能在聯網家庭裝置之間「自我複製」的所需能力。路透
AI新創公司Anthropic警告說，可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出能在聯網家庭裝置之間「自我複製」的所需能力。路透

AI新創公司Anthropic再度警告AI技術潛藏安全風險，表示可能只要再過幾個月，小型AI模型就能發展出能在聯網家庭裝置之間「自我複製」的所需能力。

Anthropic研究人員周二（13日）表示，小型開放權重AI模型可能具備「自我複製」能力，並在無須人類控制或連接資料中心的情況下，滲透智慧冰箱、智慧烤箱或電視機上盒等家庭裝置，利用這些裝置的運算能力執行自身程式，並進一步擴散至其他裝置。研究人員將這類模型稱為「AI蠕蟲」。

無集中控制點！Android電視盒測試揭分散式攻擊風險

Anthropic在一篇部落格文章中表示，這類AI模型將「難以關閉」，「因為不存在可以直接切斷運作的集中控制點」。

但該公司坦承，目前還沒有出現「完全失控、能自我複製的系統」。

不過，Anthropic指出，AI代理「已愈來愈有能力完成自我複製流程中的各個獨立步驟，並將自身的改良成果傳遞給未來的複製版本」。

Anthropic最新研究進一步加深外界對AI安全的疑慮，包括AI模型發動網路攻擊的能力，以及這項技術可能失控、甚至對整體人類構成生存威脅。

Anthropic表示，該公司進行了多項測試，以了解AI是否具備自我複製能力。其中一項測試是在由15台價格低廉、非知名品牌的Android TV電視盒組成的網路中，執行Google的小型AI模型Gemma4-26B-A4B。

Anthropic指出，這類裝置的安全防護往往較為薄弱，可能讓AI模型有機會滲透其中。如果模型規模太大，無法在單一裝置上運行，就可能「分割成多個部分或碎片」，分散在多台裝置上執行。

Anthropic表示：「實際上，AI蠕蟲不一定只由單一模型或策略構成。更符合現實的『最壞情境』攻擊，可能是由多種不同模型組成的群體，部署在不同類型的硬體上，並採用各式各樣的複製機制。」

緩慢型複製只是前兆！自主AI代理恐威脅網路安全

這家AI研究機構說，目前「尚無法確定自主AI複製最終會以何種形式出現」。該公司警告，這類系統可能是一種「緩慢、分散式」的架構，潛伏在安全防護不足的裝置中；也可能是能高速攻破資料中心的「強大網路攻擊模型」，或是透過詐騙人們取得運算點數的模型。

Anthropic表示：「根據超出目前實驗範圍的預測，我們預期未來將充斥著運行於各種硬體上的AI代理，其中一些甚至不受人類控制。」

該公司進一步指出：「緩慢型自我複製系統的出現，也將是更具侵略性、擴散速度更快的系統即將出現的重要前兆。後者可能攻破防護更嚴密的機器，或有效竊取API金鑰。」

高管屢發安全警訊 Anthropic上市前夕面臨投資疑慮

Anthropic與競爭同業OpenAI的高階主管及研究人員，多次警告日益強大的AI可能帶來風險。部分人士呼籲加強安全防護措施，並控制AI的發展速度。

在Anthropic積極推動首次公開發行股票（IPO）之際，分析師對這些疑慮是否合理看法不一，但光是這場爭論，就足以讓Anthropic股票成為一項風險難料的投資，尤其是在公司估值可能高達2兆美元的情況下。

電視盒 Anthropic 冰箱

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