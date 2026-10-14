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法國資安機構：Copeland和Dixell製冷系統也遭駭
法國數百家超市12日遭網路攻擊，冷藏櫃與冷凍設備溫度最高飆至攝氏50度，造成火災及食品變質。法國資安機構今天指出，谷輪（Copeland）及Dixell的製冷系統也遭到駭客入侵。
路透社報導，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）今天表示，Copeland和旗下Dixell的製冷系統也在這次網路攻擊中遭到駭客入侵。
Copeland發言人拒絕證實相關消息，表示公司首要任務是保護客戶的營運不受影響。
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