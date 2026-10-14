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台積電ADR反彈小漲 台指期夜盤上漲363點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（13日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.17%，報每股445.12美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,863.10元，較台北交易股票溢價率為14.98%。

日月光小幅收漲，聯電跌0.7%。

台指期夜盤上漲363點，漲幅0.75%，收48,755點。

隨著企業第3季財報季拉開序幕，投資人正解讀銀行業好壞參半的業績。道瓊工業平均指數13日收盤下跌180.45點，跌幅0.35%，收51,670.10點；標普500指數下跌1.79點，跌幅0.02%，收7,805.45點；那斯達克指數下跌41.52點，跌幅0.15%，收27,204.38點。

受美光、應材大跌拖累，費城半導體指數下跌27.99點，跌幅0.23%，收12,208.80點，連續第五個交易日收跌，不過，費半收盤跌幅已較盤中一度重挫3%收斂。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 765.43 +0.15 740.00 3.44

中華電 CHT 148.26 -0.24 148.00 0.18

台積電 TSM 2,863.10 +0.17 2,490.00 14.98

聯電 UMC 144.02 -0.71 141.50 1.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

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