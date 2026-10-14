台積電ADR反彈小漲 台指期夜盤上漲363點

彭博資訊報導，借款成本居高不下、利息支出暴增，華爾街開始熱議，美國財長貝森特是否再有驚人之舉：停發20年期公債。市場正緊盯11月4日公布的季度發債計畫，看貝森特是否敢在完全沒有預告的情況下，直接宣布取消發行20年債。

2026-10-14 03:15