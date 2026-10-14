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銀行財報亮眼難抵AI投資熱潮疑慮 美股收低
市場正在消化美國銀行業者亮眼的財報，同時受到亞股因人工智慧（AI）投資熱潮引發疑慮而回落的影響，華爾街股市今天在歷經震盪走勢後多數收低。
道瓊工業指數下挫180.45點或0.35%，收報51670.10點。
標普500指數下跌1.79點或0.02%，收在7805.45點。
那斯達克指數下挫41.52點或0.15%，收27204.38點。
費城半導體指數挫跌27.99點或0.23%，收12208.80點。
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