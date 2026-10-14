銀行財報亮眼難抵AI投資熱潮疑慮　美股收低

彭博資訊13日報導，知情人士透露，日本銀行（央行）官員仍在考慮年底前再次升息的可能性，但傾向於本月不再升息，避免罕見地連續升息。在此同時，南韓央行總裁表示，將在通膨回歸目標前，維持限制性貨幣政策立場，就連南韓總統都少見地表示，南韓應縮小與美國的利差，順應全球貨幣緊縮的趨勢。

2026-10-14 02:04