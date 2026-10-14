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輝達宣布投資法國醫療網站Doctolib 擬用AI改善服務

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，將收購法國醫療網站Doctolib的少數股權。該網站擬利用AI技術改善醫療保健服務。

綜合法新社與路透社報導，Doctolib是開放患者預約醫師的民營網站，近來開始允許患者儲存醫療資訊，以便共享病歷資料。

Doctolib今年8月推動一項研究計畫，主要是利用AI分析5000萬名自家網站用戶的資料，以改善醫療保健系統使用體驗。

儘管擬議的投資額尚未公布，但黃仁勳在巴黎記者會上表示，輝達去年投資歐洲至少80億美元（約新台幣2574億元）。

Doctolib執行長尼奧克斯–夏托（Stanislas Niox-Chateau）告訴法新社，這筆資金有助公司加快招募人才和研發自家內部AI模型。這些模型將驅動為患者和醫師提供服務的個人助理，同時協助處理行政工作。

他也說，公司將採用輝達晶片來驅動AI模型，以維持對模型和患者資料的自主控制權，不採用OpenAI或Anthropic等業者提供的專有AI模型。

Doctolib今年稍早推動新一輪融資，使估值達到36億歐元。

法國迴聲報（Les Echos）今天披露，輝達已同意收購法國科技新創公司Doctolib、Genesis AI、Pigment以及Entalpic等4家公司的股權。

Doctolib之前透露輝達同意收購其少數股權，但未說明持股比重或投資額

輝達 網站 法國

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