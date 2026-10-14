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殭屍企業增生 亞洲成最大產地

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

國際貨幣基金（ＩＭＦ）警告，亞洲已成為全球「殭屍企業」最大的製造地，因為亞洲企業債務中，愈來愈高比率的債務日益集中在無力償債的企業。ＩＭＦ發現，在台灣、香港、中國大陸、印度、泰國、印尼及南韓等十個亞洲經濟體，殭屍企業占企業未償還債務的比率已升至百分之廿一點四，遠高於二○○八年的不到百分之十。

ＩＭＦ昨公布「全球金融穩定報告」，凸顯當前最嚴重、可能威脅金融市場運作的系統性風險。研究人員特別針對企業「殭屍化」現象以及對體質較弱銀行構成的風險進行分析。

ＩＭＦ對殭屍企業的定義是，連續至少三年獲利不足以支付利息的企業。這類企業多半仰賴銀行提供寬限協定等方式維持營運，顯示系統性金融風險隨之累積。

ＩＭＦ指出，截至去年底，亞洲企業信貸規模平均相當於國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一○七，高於二○○七年全球金融危機爆發前的百分之八十一。這個比率也明顯高於目前全球平均的百分之九十三，及新興市場經濟體的百分之九十九。

ＩＭＦ表示：「企業債務中，愈來愈高的比重集中在無力償債的企業身上。」

儘管ＩＭＦ並未特別點名個別國家的風險，但近期分析顯示，大陸企業殭屍化的問題正迅速加劇。

法國外貿銀行亞太及中東首席經濟學家埃雷羅領導的研究團隊，在針對大陸上市企業的報告發現，營收不足以支付利息的企業比率，已從二○一九年約百分之六升至今年六月的百分之十二點五，約為全球平均百分之六點五的兩倍。

產地 印度 印尼 IMF

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