聽新聞
0:00 / 0:00

複製25年前「奇招」？美財長傳要停發20年期公債 華爾街熱議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特。歐新社
美國財長貝森特。歐新社

彭博資訊報導，借款成本居高不下、利息支出暴增，華爾街開始熱議，美國財長貝森特是否再有驚人之舉：停發20年期公債。市場正緊盯11月4日公布的季度發債計畫，看貝森特是否敢在完全沒有預告的情況下，直接宣布取消發行20年債。

25年前，美國財政部曾為了降低借款成本，宣布停發30年期公債，震驚市場，事後引來猛烈批評。30年期公債後來在2006年恢復發行。

德意志銀行策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）近日走訪紐約客戶後表示，他聽到可能暫停發行20年期公債的傳言。他在花旗集團的一位同行更是建議客戶，為20年期公債報酬率超越10年期而布局，因為20年債的發行可能會減少甚或取消。

花旗美國利率策略主管威廉斯預估，20年債與30年債標售金額，每次可能各減少30億美元，改以增發短期國庫券籌資。

20年期公債自2020年恢復發行以來，多數時間殖利率都高於10年期與30年期，讓政府付出更高利息。當年推動恢復發行的前財長米努勤（Steven Mnuchin），也在2024年主張停發，認為納稅人負擔太高。

美國財政部11月4日將公布單季債券發行計畫，這份季度再融資公告的關鍵看點在於，貝森特是否讓市場在未有充分心理準備下，就取消20年期公債的發行。2001年的衝擊，引發了對當時財政部官員的強烈批評，到最後連30年期公債也得以恢復。

如果財政部想有所動作，本周五發給主要交易商的問卷，可能就會先透露線索。財政部8月曾調整發債指引，把未來可能「增加」發行量，改為可能「調整」發行量，為減少20年期、30年期公債供應留下空間。

公債 財長 華爾街

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

貝森特將出奇招？華爾街傳美20年期公債停發 等待11月4日給線索

美元式微論升溫／美債不再是避風港 資金尋出路

舉債成本上升被迫增發公債 先進國家債務飆升 投資人警戒

美元式微論升溫／債務破40兆美元 AI難解美財政赤字

相關新聞

複製25年前「奇招」？美財長傳要停發20年期公債 華爾街熱議

彭博資訊報導，借款成本居高不下、利息支出暴增，華爾街開始熱議，美國財長貝森特是否再有驚人之舉：停發20年期公債。市場正緊盯11月4日公布的季度發債計畫，看貝森特是否敢在完全沒有預告的情況下，直接宣布取消發行20年債。

沙國賣油改為「直送到港」 台灣、印度、大陸都成功購入

伊朗戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯接連遭到伊朗代理勢力「青年運動」襲擊之際，仍極力將石油運出荷莫茲海峽。路透13日引述消息人士披露，儘管區域局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。

不再局限辣雞麵 南韓泡麵辣翻全球 今年出口額上看20億

南韓泡麵今年出口額有望首度突破20億美元，且這股熱潮早已不再局限於三養食品旗下以辛辣口味聞名的辣雞麵。

長鑫出大招！完成「4F²」設計 DRAM市場嚇壞

大陸DRAM龍頭長鑫存儲稱領先全球同業，完成記憶體新的單元架構「4F²」設計，藉此提高DRAM密度，預計今年底前推出以該架構設計的DDR5產品，揮軍伺服器市場。

全球晶片股大跳水 湧現賣壓…四個利空害的

全球晶片類股13日湧現賣壓，反映四大利空：長鑫存儲宣稱晶片架構大突破，引發記憶體競爭疑慮、博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場、輝達和超微公布的新技術仍待訂單與收入、AI舉債成本高令市場更在意投資報酬。

日韓抗通膨 升息趨勢不變！日銀10月傾向按兵不動

彭博資訊13日報導，知情人士透露，日本銀行（央行）官員仍在考慮年底前再次升息的可能性，但傾向於本月不再升息，避免罕見地連續升息。在此同時，南韓央行總裁表示，將在通膨回歸目標前，維持限制性貨幣政策立場，就連南韓總統都少見地表示，南韓應縮小與美國的利差，順應全球貨幣緊縮的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。