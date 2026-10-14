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蘋果秀新品搶進智慧家庭 槓Google、亞馬遜

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果發表一系列全新智慧家庭產品，其中搭載7吋螢幕的HomeView最受矚目。圖／擷自蘋果官網
蘋果發表一系列全新智慧家庭產品，其中搭載7吋螢幕的HomeView最受矚目。圖／擷自蘋果官網

蘋果12日發表一系列全新智慧家庭產品，最受矚目的是搭載7吋螢幕的HomeView，將其定位為展示Siri AI助理的理想裝置，盼藉此在智慧家庭市場中挑戰Google亞馬遜，但該裝置尚未在台灣銷售。蘋果同日也推出HomePod mini 2、新款Apple TV 4K，這兩款新品的價格皆較前代有所調漲。

自十年前語音助理進駐家庭以來，Google和亞馬遜等競爭對手已推出無數款有螢幕的智慧音箱。反觀蘋果過去固守以 HomePod為核心、規模較小的智慧家居生態系。如今蘋果推出HomeView，共兩種版本，桌上型與壁掛型，售價均為299美元。目前已在美國開放預購，並於11月13日正式開賣。

HomeView搭載蘋果A18晶片，正面配備了一顆1,200萬畫素的相機，具備臉部辨識功能，讓軟體能夠依據正在看著螢幕的使用者進行調整，可新增多達六組iCloud帳號。

蘋果也與樂金電子及施耐德電機合作，推出一系列Apple Home Collection配件，包括室內外攝影機、視訊門鈴、恆溫器、影像門鈴等。這系列產品將自12月起於指定國家陸續上市，部分配件預計2027年初開始供應。相關產品目前未在台灣上市。

蘋果還發表了升級版Apple TV 4K機上盒，機身內建麥克風且配備更容易尋找的遙控器，以及HomePod mini 2。受記憶體晶片與其他零件短缺影響，美國的Apple TV 4K售價從前一代的199美元調漲至299美元。 HomePod mini 2則從129美元調高至149美元。

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