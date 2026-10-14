全球晶片股大跳水 湧現賣壓…四個利空害的

全球晶片類股13日湧現賣壓，反映四大利空：長鑫存儲宣稱晶片架構大突破，引發記憶體競爭疑慮、博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場、輝達和超微公布的新技術仍待訂單與收入、AI舉債成本高令市場更在意投資報酬。

一、長鑫技術進展加劇記憶體競爭疑慮

長鑫存儲宣稱，計劃2026年底前推出採用4F²架構的DDR5伺服器記憶體，並透過專有垂直環繞閘極電晶體抑制漏電，在能提高單顆晶片儲存密度的設計上取得進展。

英特爾執行長陳立武日前在星展銀舉辦的論壇上表示，未來兩至三年AI硬體仍將供不應求，但記憶體或許是最先失去成長動能的領域之一。

二、博通把AI投資市場氛圍比擬為賭場

陳福陽12日在與陳立武同台的論壇上表示，AI熱潮吸引一批「投資策略宛如賭徒」的投資人，暗示其中一些人根本不了解自己押注的究竟是什麼。

他認為，OpenAI年化營收達500億美元，顯示商業模式有可行性，但無法保證長期獲利。該公司仍因模型訓練支出龐大而虧損，AI業者必須找到能運用技術取得報酬的客戶。

三、新技術公布還得等訂單與收入

輝達和超微公布未來資料中心的開放設計，股價卻雙雙連跌四日。Rex Financial研究主管伯明罕認為，這些消息目前主要在建立標準，「距離轉成採購訂單，還有一段路」。

兩家公司也都和OpenAI有大型供應合作。即使先前營收估算落差主要來自計算方式不同，OpenAI的財務狀況仍會影響市場對晶片需求的預估。

四、高舉債成本使市場更在意投資回報

美國長期公債殖利率仍接近歷史高點，投資人重新評估成長股的高估值，以及企業借款擴張能否帶來足夠收入。伯明罕指出，這也是晶片股下跌的背景之一，光通訊類股12日的跌勢更為明顯。高估值科技股因股價高度仰賴對多年後現金流的期望，對折現率變化最敏感，在投資人轉向安全資產趨勢下，面臨估值修正壓力。