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陸買氣降溫 LVMH營收失色
由於中國大陸需求轉弱，法國精品集團路易威登酩軒（LVMH）最大事業時裝和皮件部門上季營收下滑5%，減幅遠超預期；這項業務上季才出現兩年來首次成長，如今又轉為下滑，使復甦受挫。珠寶買氣和旗下美妝品零售商絲芙蘭（Sephora）業績雖有撐，但集團整體營收仍未達市場期待。
LVMH於12日公布，第3季（上季）集團整體營收為185億歐元，按扣除匯率及併購等因素後成長1%，不如市場預期的1.3%。
上季時裝和皮件事業扣除匯率及併購等因素後，營收較去年同期減少5%，跌幅遠大於分析師預估的1.8%。
鐘表和珠寶部門、酩悅軒尼詩酒類部門的營收均成長6%，其他部門也都有成長。
加拿大皇家銀行分析師達達尼亞（Piral Dadhania）表示，此財報證實今年原本就脆弱的復甦動能已停滯。精品業低迷近四年，近來中東衝突、地緣政治動盪及通膨，又削弱有意購買精品的消費者信心與購買力。
LVMH在巴黎股價今年已跌約四成，今年可能創2008年金融危機以來表現最差一年。LVMH市值約1,900億歐元，已較2023年高峰縮水逾半。
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