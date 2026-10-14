各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

ＩＭＦ在最新發布的世界經濟展望報告中預測，先進經濟體二○二六年的淨借款占ＧＤＰ比重將達百分之五點二，創二○二一年新冠疫情封鎖期間以來最高水準。其中，美國政府財政赤字占ＧＤＰ比重預計達百分之八點五，高於去年的百分之七點一，中國也將達到或超過百分之八。

專家示警 經濟韌性逼近極限

更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。隨著能源價格高漲、通膨壓力持續，美國、歐元區及日本央行今年陸續升息，推高政府借款成本。

ＩＭＦ預測，全球公共債務占ＧＤＰ比重將在二○三○年前逼近百分之一百。ＩＭＦ首席經濟學家鄧雷羅警告：「全球經濟一直展現韌性，但這種韌性正逐漸逼近極限。」

ＩＭＦ將二○二六年全球ＧＤＰ成長率預測小幅上調○點一個百分點至百分之三點一，預計二○二七年成長率將達百分之三點四。其中，美國今年與明年預計均成長百分之二點三，靠消費、財政政策與科技投資支撐，印度則以百分之七的成長率表現突出；中國大陸今年預計成長百分之四點五，明年進一步放緩至百分之四。

我今年經濟成長率 上修至10.7%

和半年前預測相較，多數國家今年經濟成長率預測大致持平，台灣表現一枝獨秀，獲大幅上修一倍多至百分之十點七，上修幅度和經濟成長速度都傲視全球主要經濟體，明年成長率預估也稱冠東亞。

ＩＭＦ預測，台灣今年國內生產毛額（ＧＤＰ）將成長百分之十點七，比四月預估的百分之五點二大幅上調五點五個百分點。

ＩＭＦ也上調台灣明年經濟成長率預估一點三個百分點至百分之四點三，分別高於南韓與香港的百分之二點八、日本的百分之○點七，甚至高於中國大陸的百分之四，也超越新加坡的百分之三。

不過，ＩＭＦ也調高台灣今年消費者物價指數（ＣＰＩ）預估○點五個百分點到百分之二，明年上修○點二個百分點到百分之一點八。

各國經濟表現 差距正在擴大

ＩＭＦ認為，今年全球經濟成長仍將維持相對韌性，部分原因在於ＡＩ投資熱潮帶動經濟活動。然而，ＡＩ帶來的經濟成長並未讓所有國家受惠。今年四月時，全球百分之九十五的經濟成長來自五十四個經濟體，如今卻集中在僅卅二個，顯示各國經濟表現差距正在擴大。

ＩＭＦ警告，若未來通膨再度升溫、政府債務問題惡化，或ＡＩ相關資產價格大幅回落，都可能引發債券市場拋售，進一步衝擊全球金融穩定。