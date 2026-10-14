聽新聞
0:00 / 0:00

各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

聯合報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合報導
國際貨幣基金首席經濟學家鄧雷羅（左二）十三日與其他主管在曼谷舉行記者會，說明最新發布的世界經濟展望報告。路透
國際貨幣基金首席經濟學家鄧雷羅（左二）十三日與其他主管在曼谷舉行記者會，說明最新發布的世界經濟展望報告。路透

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

ＩＭＦ在最新發布的世界經濟展望報告中預測，先進經濟體二○二六年的淨借款占ＧＤＰ比重將達百分之五點二，創二○二一年新冠疫情封鎖期間以來最高水準。其中，美國政府財政赤字占ＧＤＰ比重預計達百分之八點五，高於去年的百分之七點一，中國也將達到或超過百分之八。

專家示警 經濟韌性逼近極限

更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。隨著能源價格高漲、通膨壓力持續，美國、歐元區及日本央行今年陸續升息，推高政府借款成本。

ＩＭＦ預測，全球公共債務占ＧＤＰ比重將在二○三○年前逼近百分之一百。ＩＭＦ首席經濟學家鄧雷羅警告：「全球經濟一直展現韌性，但這種韌性正逐漸逼近極限。」

ＩＭＦ將二○二六年全球ＧＤＰ成長率預測小幅上調○點一個百分點至百分之三點一，預計二○二七年成長率將達百分之三點四。其中，美國今年與明年預計均成長百分之二點三，靠消費、財政政策與科技投資支撐，印度則以百分之七的成長率表現突出；中國大陸今年預計成長百分之四點五，明年進一步放緩至百分之四。

我今年經濟成長率 上修至10.7%

和半年前預測相較，多數國家今年經濟成長率預測大致持平，台灣表現一枝獨秀，獲大幅上修一倍多至百分之十點七，上修幅度和經濟成長速度都傲視全球主要經濟體，明年成長率預估也稱冠東亞。

ＩＭＦ預測，台灣今年國內生產毛額（ＧＤＰ）將成長百分之十點七，比四月預估的百分之五點二大幅上調五點五個百分點。

ＩＭＦ也上調台灣明年經濟成長率預估一點三個百分點至百分之四點三，分別高於南韓與香港的百分之二點八、日本的百分之○點七，甚至高於中國大陸的百分之四，也超越新加坡的百分之三。

不過，ＩＭＦ也調高台灣今年消費者物價指數（ＣＰＩ）預估○點五個百分點到百分之二，明年上修○點二個百分點到百分之一點八。

各國經濟表現 差距正在擴大

ＩＭＦ認為，今年全球經濟成長仍將維持相對韌性，部分原因在於ＡＩ投資熱潮帶動經濟活動。然而，ＡＩ帶來的經濟成長並未讓所有國家受惠。今年四月時，全球百分之九十五的經濟成長來自五十四個經濟體，如今卻集中在僅卅二個，顯示各國經濟表現差距正在擴大。

ＩＭＦ警告，若未來通膨再度升溫、政府債務問題惡化，或ＡＩ相關資產價格大幅回落，都可能引發債券市場拋售，進一步衝擊全球金融穩定。

國債 IMF 財政赤字 疫情

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IMF示警全球經濟韌性受考驗 能源價格與公債壓力增風險

AI投資熱潮助力德國經濟 IMF上修今年成長預測至1.3%

華爾街日報：中國債務惡性循環 拖累經濟成長衝擊全球

IMF估台灣經濟成長雙位數 美專家：樂觀看待AI大餅擴大

相關新聞

各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

發展分歧 IMF：全球經濟朝向K型分布

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天表示，在人工智慧（ＡＩ）熱潮與荷莫茲海峽衝突等兩大情勢的影響下，全球經濟漸成「Ｋ型」分布，不同群體的表現朝相反方向發展，而非整體一起上升或下降；其中蒸蒸日上者包括台灣、南韓及印度等，日益落後者包含中東及拉丁美洲國家。不過，ＩＭＦ也示警，全球金融體系面臨的風險升高，其中包括ＡＩ投資前景轉弱可能引發的市場修正，以及可能造成嚴重後果的網路攻擊。

殭屍企業增生 亞洲成最大產地

國際貨幣基金（ＩＭＦ）警告，亞洲已成為全球「殭屍企業」最大的製造地，因為亞洲企業債務中，愈來愈高比率的債務日益集中在無力償債的企業。ＩＭＦ發現，在台灣、香港、中國大陸、印度、泰國、印尼及南韓等十個亞洲經濟體，殭屍企業占企業未償還債務的比率已升至百分之廿一點四，遠高於二○○八年的不到百分之十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。