聽新聞
0:00 / 0:00

沙國賣油改為「直送到港」 台灣、印度、大陸都成功購入

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
路透引述消息人士披露，儘管中東局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。路透
路透引述消息人士披露，儘管中東局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。路透

伊朗戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯接連遭到伊朗代理勢力「青年運動」襲擊之際，仍極力將石油運出荷莫茲海峽。路透13日引述消息人士披露，儘管區域局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。

知情人士透露，沙國已向台灣及印度煉油商出售11月裝船的原油，交易方式改為由賣方負責交貨，也就是直送到港。其他消息人士指出，中國大陸的國營及民營煉油廠也透過相同方式，購入至少1,200萬桶沙國原油。

知情人士表示，部分原油的成交價格，較11月官方售價每桶高出約20美元。這些交易透過沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）上周舉行的招標，以及私下協商達成。沙烏地阿美拒絕置評。

沙國通常會在每月初公布原油官方售價，並要求長期合約買家申報當月採購量。消息人士透露，由於伊朗戰爭帶來安全風險，買家不願租用油輪進入荷莫茲海峽內側港口，裝載原油，迫使沙國將原本經由荷莫茲海峽運輸的部分原油，改在現貨市場出售。

為吸引買家並彌補高漲的運費，沙烏地阿美將11月主力油種「阿拉伯輕原油」（Arab Light）的官方售價，訂在較阿曼與杜拜原油平均價格每桶低5美元的水準，折價幅度為2020年6月以來最大。

不過，Aramco仍維持從紅海沿岸延布港（Yanbu）及埃及西迪克里爾港（Sidi Kerir）裝船的原油配額。

沙烏地阿拉伯自9月以來持續增加經由荷莫茲海峽出口的原油數量。能源數據分析公司Kpler於12日公布的資料顯示，沙國9月原油出口量達每日667萬桶，創下七個月新高，並恢復至美伊戰爭前水準。

石油輸出國組織（OPEC）13日公布的月報也顯示，沙烏地阿拉伯9月原油產量大增三分之一，從30多年最低水準回升，日產量增加了約200萬桶，達到每日837.2萬桶。不過，這個數字仍明顯低於美伊衝突爆發前的水準。

這份月報還顯示，OPEC將今年全球石油需求增長的預測值削減了一半，降至每日僅增加20萬桶。

伊朗戰爭 伊朗 阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

原油期 善控部位

中東再爆動盪 葉門叛軍攻擊沙國機場

戰事再升溫 這檔ETF逆勢衝高逾4.5%

期貨商論壇／原油期 避險優選

相關新聞

沙國賣油改為「直送到港」 台灣、印度、大陸都成功購入

伊朗戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯接連遭到伊朗代理勢力「青年運動」襲擊之際，仍極力將石油運出荷莫茲海峽。路透13日引述消息人士披露，儘管區域局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。

日韓抗通膨 升息趨勢不變！日銀10月傾向按兵不動

彭博資訊13日報導，知情人士透露，日本銀行（央行）官員仍在考慮年底前再次升息的可能性，但傾向於本月不再升息，避免罕見地連續升息。在此同時，南韓央行總裁表示，將在通膨回歸目標前，維持限制性貨幣政策立場，就連南韓總統都少見地表示，南韓應縮小與美國的利差，順應全球貨幣緊縮的趨勢。

華爾街銀行財報三好一壞 高盛、花旗、富國上季獲利成長

華爾街四大銀行同於13日公布最新財報，為美股超級財報季揭開序幕。高盛、花旗與富國銀行的獲利均見成長，反映出企業投資、消費支出及部分交易業務仍有韌性；然而，龍頭摩根大通（小摩）卻因固定收益交易和投銀業務意外放緩，罕見出現營收與獲利雙雙落後預期的「爆冷」表現。

陸買氣降溫 LVMH營收失色

由於中國大陸需求轉弱，法國精品集團路易威登酩軒（LVMH）最大事業時裝和皮件部門上季營收下滑5%，減幅遠超預期；這項業務上季才出現兩年來首次成長，如今又轉為下滑，使復甦受挫。珠寶買氣和旗下美妝品零售商絲芙蘭（Sephora）業績雖有撐，但集團整體營收仍未達市場期待。

蘋果秀新品搶進智慧家庭 槓Google、亞馬遜

蘋果12日發表一系列全新智慧家庭產品，最受矚目的是搭載7吋螢幕的HomeView，將其定位為展示Siri AI助理的理想裝置，盼藉此在智慧家庭市場中挑戰Google、亞馬遜，但該裝置尚未在台灣銷售。蘋果同日也推出HomePod mini 2、新款Apple TV 4K，這兩款新品的價格皆較前代有所調漲。

Meta AI模型能處理複雜任務 實力直追第一梯隊

Meta推出最新AI模型Muse Wonder和Muse Wonder Full，且在程式設計、金融及法律應用上甚至可媲美業界頂尖模型，且能記憶數月的相關資訊，處理複雜任務上，AI還能夠自行更換策略，顯示Meta本次在AI模型實力上正全面追趕第一梯隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。