超微實現機櫃級代理運算

晶片大廠超微（AMD）宣布，推出Helion代理式AI機櫃，以實現機櫃級代理式AI運算。隨著相關業務拓展，外界預期，相關供應鏈包括鴻海（2317）、緯穎、雲達等廠商都將受惠。

超微指出，Helion代理式AI機櫃是基於開放運算計畫（Open Compute Project, OCP）規格設計，並由該公司運算技術挹注動能，為代理式AI基礎設施打造開放運算藍圖。

同時，超微提到，Helion延續Helios機櫃級解決方案的開放平台策略，希望為合作夥伴與客戶提供建構代理式AI基礎設施所需的靈活性。透過Helion，客戶能根據AI代理執行的工作任務，搭配合適的CPU效能、核心密度和功耗與GPU加速相結合。

超微資深副總裁暨運算與企業AI總經理Dan McNamara表示，透過Helion，整合EPYC的效能、開放軟體與靈活的機櫃設計，可協助合作夥伴依客戶需求建構專屬系統，並有效率地運用可用電力。