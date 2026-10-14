Meta AI模型能處理複雜任務 實力直追第一梯隊

Meta推出最新AI模型Muse Wonder和Muse Wonder Full，且在程式設計、金融及法律應用上甚至可媲美業界頂尖模型，且能記憶數月的相關資訊，處理複雜任務上，AI還能夠自行更換策略，顯示Meta本次在AI模型實力上正全面追趕第一梯隊。

Meta AI長汪滔接受彭博訪問時說：「這些是真正站在AI最前沿的模型。」他認為，Muse Wonder足以和最佳模型競爭，尤其擅長以AI代理處理個人及工作事務。

Meta在去年模型失利後，祖克柏大舉延攬人才、重整團隊，並承諾投入數千億美元建置基礎設施。Meta也透過向Scale AI投資約140億美元，延攬汪滔領軍。

汪滔表示，競爭對手多半專注於程式設計代理，Meta則選擇讓個人助理真正派上用場。Meta上月推出的Muse，可協助採買雜貨、預訂旅程，新模型將導入訂閱版。

他說，Muse Wonder能記住跨越「數日、數周、數月」的相關資訊；遇到難題或行不通的方法時，也能換個策略，處理更複雜、甚至要求不明確的任務。

對仍懷疑Meta能力的人，汪滔表示，應親自試用再判斷。團隊已著手研發更大型模型。Meta也正開發專用版本，希望保留Wonder的大部分功能，同時提高運作效率，以便大規模提供服務。Muse Wonder目前仍採封閉模式，最強版本將直接銷售給企業，與Meta過去優先推動開放原始碼模型的路線不同。