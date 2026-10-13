美股早盤／記憶體股領跌 科技股黯淡…費半挫1%

晶片股回檔，打壓美股；同時投資人也在消化華爾街銀行的財報，美股13日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.3%，標普500指數與那斯達克指數徘徊平盤上下，費城半導體指數下跌1.6%。

台積電ADR挫低0.4%，輝達挫0.6%

陸企長鑫存儲宣稱有重大技術進展，投資人急著落袋為安，讓科技股湧現賣壓。晶片股邁威爾、超微（AMD）走低1%以上；記憶體股美光、Sandisk均重挫4%。

Dakota Wealth公司的資產組合經理人Robert Pavlik指出，中國競爭或許會搶走知名企業的一些生意，但無法奪走全部訂單，儘管如此，業務縮減恐有負面影響。

高盛、摩根大通、花旗銀行等，均在13日發布財報。彭博彙整數據顯示，標普500成分股的第3季獲利，估計將較去年同期跳漲25%。

部分專家指出，強勁成長持續讓投資人忽視高昂殖利率與通膨，若財報再傳佳績，可強化牛市論述到年底，但若令人失望，恐觸發更廣泛的回檔。

消費者物價指數（CPI）預定14日出爐，這可能是聯準會（Fed）本月會議前的最重要數據，外界預料除非通膨超乎預期，不然Fed本次應該會按兵不動。