快訊

大樂透3.5億元頭獎一注獨得 幸運兒出現在這裡

蘋果智慧家庭中樞HomeView真的來了！3新品開賣時間、定價、功能一次看

美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

聽新聞
0:00 / 0:00

諾貝爾獎得主等專家籲採取行動 防失控AI威脅基礎設施

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
包括諾貝爾獎得主在內的200多位人工智慧（AI）與網路安全專家今天發表一封公開信，信中呼籲立即採取行動，防止AI模型進一步失控，對關鍵基礎設施構成威脅。路透
包括諾貝爾獎得主在內的200多位人工智慧（AI）與網路安全專家今天發表一封公開信，信中呼籲立即採取行動，防止AI模型進一步失控，對關鍵基礎設施構成威脅。路透

包括諾貝爾獎得主在內的200多位人工智慧（AI）與網路安全專家今天發表一封公開信，信中呼籲立即採取行動，防止AI模型進一步失控，對關鍵基礎設施構成威脅。

法新社報導，這封公開信由多位AI領域的重要人物共同簽署，包括諾貝爾獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）及圖靈獎得主班吉歐（Yoshua Bengio）。兩人都被視為AI領域的先驅。

信中呼籲，測試具備網路安全相關能力的AI模型時，必須在實體上將模型與網際網路隔離。

研究人員在信中表示：「我們這群署名的科學家主張，除了需要更多AI安全研究外，也必須更加重視防堵技術與相關程序。」

美國主要AI企業過去幾個月陸續揭露一系列事件，指出開發中的模型突破防堵機制、連上網際網路，甚至進一步入侵網站，其中包括未經授權存取澳洲政府網站的案例。

研究人員警告：「若不立即改變AI的開發與部署實務，這類事件將會持續發生，未來的事件也將對防護不足的關鍵基礎設施造成更嚴重的破壞。」

公開信呼籲，所有開發、部署及測試具備網路攻擊能力的AI模型的組織，都必須在實體上切斷模型與網際網路的連線，以防止模型突破防堵機制。

信中也呼籲成立國際機構，負責制定並統一安全最佳實務標準。

這封公開信並敦促相關企業向該機構通報任何防堵機制失效事件，由該機構負責追蹤及記錄。

信中指出：「無論是為了汲取教訓，還是落實問責，這種透明度都不可或缺。」

AI模型失控事件也加深外界要求放慢AI發展腳步的呼聲，但產業界與各國政府對於是否應放慢發展，以及如何監管這個產業，仍存在分歧。

在美國，川普政府面對與中國的激烈競爭，反對可能阻礙創新的強制性法規，轉而推動自願性行為準則。

目前美國沒有專門規範這類模型的聯邦法律。

諾貝爾獎 基礎設施 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

微軟總裁批AI監管不如牛奶、洗衣機 看好這國扮領導角色

川普政府鬆綁AI安全測試限制 允開發商提前與英分享模型

超微執行長蘇姿丰：不認同AI末日觀點

闕志克／為何政府應監管AI？

相關新聞

美股早盤／記憶體股領跌 科技股黯淡…費半挫1%

晶片股回檔，打壓美股；同時投資人也在消化華爾街銀行的財報，美股13日早盤四大指數漲跌互見。

賭徒說拖累股市？還原博通CEO陳福陽講了什麼 知名作者這樣分析

全球晶片類股13日湧現賣壓，除了長鑫存儲發表新晶片架構引發關注之外，博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場的說詞，也被視為拖累股市的原因之一。但有媒體對陳福陽發表相關言論的報導角度略有不同。

諾貝爾獎得主等專家籲採取行動 防失控AI威脅基礎設施

包括諾貝爾獎得主在內的200多位人工智慧（AI）與網路安全專家今天發表一封公開信，信中呼籲立即採取行動，防止AI模型進一...

美股超級財報季開鑼…小摩Q3獲利增加 固定收益營收卻意外下滑

摩根大通（小摩）上季獲利較去年同期增加，但固定收益營收意外下滑，且投資銀行業績放緩。

交易熱潮持續！高盛財報優預期 盤前股價攀漲3%

高盛第3季獲利年增29%，反映股票部門與交易撮合業務持續締造佳績，激勵該公司13日美股盤前股價上揚3%。

李在明歡迎北極航線貨櫃輪返國 拚2030年前開通定期服務

韓國總統李在明今天歡迎首艘經由北極航線成功往返歐洲的韓國貨櫃輪返國。儘管面臨外交和商業挑戰，首爾正力拚於2030年前開通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。