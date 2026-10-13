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美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

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美股超級財報季開鑼…小摩Q3獲利增加 固定收益營收卻意外下滑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
摩根大通Q3獲利較去年同期增加，但投資銀行業績放緩。路透
摩根大通Q3獲利較去年同期增加，但投資銀行業績放緩。路透

摩根大通（小摩）上季獲利較去年同期增加，但固定收益營收意外下滑，且投資銀行業績放緩。

小摩13日公布，截至9月30日的第3季（上季）淨利達153億美元，或每股5.57美元，優於去年同期的144億美元，或每股5.07美元。上季交易營收年增15%至103億美元，但不如分析師預期的105億美元。

投資銀行費用收入比去年同期成長14%，達30億美元，符合預期，但較第2季下滑8%。上季併購諮詢費用收入優於預期；股債承銷業務收入則不如預估。

全球利率前景不明及能源價格飆升引發市場波動，則帶動交易活動升溫。小摩上季市場部門營收年增15%，其中固定收益營收下滑4%，但股票事業營收較去年同期驟增49%至49.5億美元，創歷來第3季最高，也超越預期。

小摩上季淨利息收入（NII）達270億美元，不計市場業務的NII則年增6%至247億美元。NII是銀行放貸收入與存款利息支出的差額。平均貸款額成長10%。

小摩執行長戴蒙表示，「美國經濟持續受到強勁企業投資和消費支出支撐，但龐大的財政赤字、居高不下的通膨、高漲的資產價格、利率上升及地緣政治情勢，仍在檯面下持續變化」。

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