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交易熱潮持續！高盛財報優預期 盤前股價攀漲3%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛第3季獲利年增29%。路透
高盛第3季獲利年增29%。路透

高盛第3季獲利年增29%，反映股票部門與交易撮合業務持續締造佳績，激勵該公司13日美股盤前股價上揚3%。

高盛13日公布，第3季淨營收上揚23%至187億美元，獲利為52.9億美元，雙雙超越分析師預估

各部門而言，股票業務營收跳升72%至64.4億美元，雖低於第2季該部門空前新高的74.2億美元，仍優於市場預期。投資銀行的交易撮合業務也帶動成長，相關費用年增21%至32.2億美元，高於預期。不過固定收益和大宗商品部門的營收，則遠低於預估，年減近1%至34.7億美元。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）形容，第3季的營運環境錯綜，儘管當前世界局勢複雜、充滿不確定性，高盛仍占據有利位置，得以不負客戶所望。

高盛財報公布之際，正值投資人關注借貸成本攀高，是否會削弱華爾街銀行表現；今年稍早這些大銀行交出非凡的成長成績。

高盛 財報 營收 美股

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