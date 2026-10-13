李在明歡迎北極航線貨櫃輪返國 拚2030年前開通定期服務

韓國總統李在明今天歡迎首艘經由北極航線成功往返歐洲的韓國貨櫃輪返國。儘管面臨外交和商業挑戰，首爾正力拚於2030年前開通該航線的定期服務。

路透社報導，李在明在釜山的儀式中親自為泛星海運集團（PanStar）這艘PanStar Acro號貨櫃輪的船長及船員獻上花環。該貨櫃輪於11日返抵韓國，完成長達50天航程，期間曾停靠英國費利克斯托（Felixstowe）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）及波蘭格但斯克（Gdansk）等地。

李在明表示：「我們已經清楚體認到，一旦既有海運航線遭到阻斷，韓國經濟會受到多大衝擊。」他意指中東衝突對航運路線造成的影響。

他表示：「新開闢的北極航線可能成為另一條航道、另一個在危機時可以依賴的選擇。」

當局指出，隨著氣候暖化導致北方海域冰層縮減，這條航線變得更容易通行，應該會比蘇伊士運河（Suez Canal）航線縮減約1/3航行時間。

海洋水產部長官黃鐘宇表示，預計於2027年進行進一步試航，將派出貨櫃輪與汽車運輸船參與，目標是在2030年正式啟動定期航班服務。

黃鐘宇預期，該航線可望約在2040年達成經濟效益。15年內，船隻每年可在這條航線上航行超過半年。

此外，韓國也將評估亞洲與北美洲之間西北航道的潛力。

不過現階段航線緊貼著俄羅斯的北極海岸，恐引發與西方盟國的摩擦。西方目前正試圖孤立因烏克蘭戰爭而受到制裁的莫斯科。