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美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創史高
油價回檔，促使投資人調降聯準會（Fed）升息預期，帶動美國公債價格彈高。另一方面，大戶搶購買美國公債，想鎖定數十年來的最高殖利率，使美債第3季注資額創新高，並在10月繼續吸金。
美國10年期公債殖利率13日下滑6個基點至5.18%，主要是油價可望寫約一周來最大跌幅、終止三天漲勢。亞洲科技巨擘股價重挫，也引發避險需求，帶旺公債；公債殖利率與價格呈反向走勢。
能源價格走低，削弱通膨預期，交易者下修升息機率。交換合約估計，本月稍晚有20%機率將升息1碼，預計本周期只會再升息三次，明年底第四度升息不高。
另一方面，大戶採購美國公債，賭注債市賣壓趨緩之前，殖利率續漲空間有限。英國金融時報（FT）據EPFR資料推算，投資人自10月初起，共挹注近140億美元在美國公債，而第3季美債淨流入更達593億美元，締造歷史紀錄。
美國公債市場規模達32兆美元，儘管流入資金只占極小部分，但基金經理人指出，10年期公債殖利率今年來大漲1.08個百分點，讓債券更加有吸引力。
品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）也說，美國公債價格雖可能持續下挫，但相較於逼近歷史高點的美股，債券有其魅力。
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