AI投資前景疑慮引發科技股賣壓 韓日台領跌亞股

市場對人工智慧（AI）投資熱潮前景再生疑慮，引發科技股重挫。韓、日、台股市今天在科技股賣壓拖累下領跌亞股。市場密切關注即將到來的財報季，以及美國即將公布的經濟數據。

法新社報導，韓國Kospi指數早盤一度重挫逾5%，跌勢持續至少1分鐘，觸發賣方程式交易暫停機制（sell-side sidecar measure）。

韓國晶片大廠SK海力士（SK hynix）與三星電子（Samsung Electronics）股價雙雙重挫。此前有報導指出，中國長鑫存儲在提高記憶體密度的新技術方面取得進展，並考慮在年底前推出採用這項技術的新款伺服器記憶體產品。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）指出：「中國在AI模型、人形機器人、記憶體及科技供應鏈其他環節，持續縮小與美國企業的競爭差距。」

首爾股市終場下跌5.5%，其中SK海力士股價暴跌10%，三星電子跌幅逾7%。

日本股市也大幅收低，日經225指數下跌1.8%。記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）股價暴跌逾13%，東京威力科創（Tokyo Electron）重挫逾7%，愛德萬測試（Advantest）跌幅逾8%。

台積電股價挫跌2%，拖累台北股市收跌1.95%。

至於其他亞股，威靈頓、雅加達與馬尼拉股市同樣收低。香港、上海、新加坡股市則微幅收高，雪梨股市今天近乎持平。