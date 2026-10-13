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AI投資熱潮助力德國經濟 IMF上修今年成長預測至1.3%

中央社／ 柏林13日專電
全球人工智慧（AI）投資熱潮持續擴大，為德國工業帶來商機與經濟復甦。美聯社
全球人工智慧（AI）投資熱潮持續擴大，為德國工業帶來商機與經濟復甦。美聯社

全球人工智慧（AI）投資熱潮持續擴大，為德國工業帶來商機與經濟復甦。國際貨幣基金（IMF）今天大幅上修德國2026年經濟成長預測至1.3%，幾乎是7月預測值2倍。德國聯邦外貿與投資署專家接受中央社訪問說，經濟前景改善提振企業與投資人信心，提升德國對國際資本的吸引力。

IMF今天在泰國曼谷舉行的年度會議發布最新「世界經濟展望」報告，預估今年全球經濟成長率為3.1%。儘管伊朗戰爭推升能源價格，對全球經濟造成壓力，AI資料中心及相關基礎建設的龐大投資，仍成為支撐全球成長的重要動力。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，IMF將德國今年經濟成長預測從7月的0.7%上修至1.3%，2027年預測也從1.0%調高至1.1%。若與4月預測的0.8%相比，德國此次上修幅度為七大工業國集團（G7）之最。

德國聯邦政府上週同樣將今年經濟成長預測調高至1.3%。聯邦經濟部指出，德國經濟表現比預期更具韌性，政府投資增加及出口產業表現改善，是經濟前景轉佳的重要原因。

其中，全球AI基礎建設投資熱潮也為德國工業帶來新商機。隨著美國與中國持續擴建資料中心，除了半導體需求增加，冷卻系統、工業設備及相關零組件供應商也跟著受惠。

報導指出，德國工業設備製造商已透過海外生產基地參與AI供應鏈。例如德國風扇製造商Ziehl-Abegg位於越南的工廠，每週向美國出口8個貨櫃的資料中心冷卻設備，反映AI投資需求延伸至傳統工業製造領域。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）專家波佐揚（Thomas Bozoyan）接受中央社訪問表示，IMF大幅上修德國經濟成長預測，顯示外界對德國作為投資目的地的發展前景抱持更正面看法。

他指出，投資增加、經濟穩健發展，以及歐洲整體環境改善，正進一步提振德國企業與投資人的信心。

波佐揚表示，德國身為歐洲最大經濟體及重要工業創新中心之一，憑藉穩定的制度環境、完整的產業生態系及高度國際化的市場，持續為國際投資人提供具有吸引力的發展機會。

然而，IMF也警告，AI帶動的經濟成長正愈來愈集中於少數國家。最新預測顯示，全球95%的經濟成長集中在32個經濟體，較今年春季預測的54個明顯減少。

其中，台灣受惠於AI硬體出口需求，IMF將今年經濟成長預測從4月的5.2%大幅上修至10.7%。相較之下，缺乏科技出口優勢、又高度依賴能源進口的開發中國家，則面臨能源成本上漲及經濟成長放緩的雙重壓力。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）指出，AI基礎建設投資是全球經濟在能源衝擊下仍能維持約3%成長的重要原因，但AI帶來的經濟利益分配不均，以及對勞動市場的衝擊，是各國必須面對的挑戰。

IMF 德國 曼谷 人工智慧

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