快訊

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

無法自行脫身...嘉義57歲男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

隔14年才發現漏報扣除額！ 她回頭討母親遺產稅遭駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

賭徒說拖累股市？還原博通CEO陳福陽講了什麼 知名作者這樣分析

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
多家媒體報導指出，陳福陽周一在新加坡一場論壇上表示，AI熱潮吸引了一批投資策略宛如賭徒的投資人，暗示其中一些人根本不了解自己押注的究竟是什麼，但香港信報對這件事情的報導角度不同。路透
多家媒體報導指出，陳福陽周一在新加坡一場論壇上表示，AI熱潮吸引了一批投資策略宛如賭徒的投資人，暗示其中一些人根本不了解自己押注的究竟是什麼，但香港信報對這件事情的報導角度不同。路透

全球晶片類股13日湧現賣壓，除了長鑫存儲發表新晶片架構引發關注之外，博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場的說詞，也被視為拖累股市的原因之一。但有媒體對陳福陽發表相關言論的報導角度略有不同。

港媒信報財經新聞引述陳福陽的話是，那些根據短期數據（例如上周引發市場波動的OpenAI年化營收）而拋售的投資人，才像賭場裡的賭徒。報導強調，陳福陽與同台的英特爾執行長陳立武更核心的觀點是，市場需求極強。

知名科技記者、暢銷書《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國引領AI浪潮的祕密》作者金泰（Tae Kim）也指出，陳福陽事實上很看好AI需求和OpenAI，他只是批評賣出AI股的人。因此金泰痛批評主流財經媒體根本不具專業能力。

MarketWatch也跟進報導此事，並已聯繫博通與星展銀行，試圖取得現場的錄音檔或逐字稿。

Wolf Street部落格的Wolf Richter另指出，賭徒說切中要點，「儘管投入了巨額資金，AI實驗室的商業模式仍不明朗，企業如何從AI獲利仍不明朗，AI基礎設施的投資報酬率不明朗，而為這一切提供資金則是最大限制因素」。

投資人很快就會有具體數據來檢驗這場爭論。晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）將於14日公布財報，晶圓代工龍頭台積電則在15日公布財報。

博通 黃仁勳 晶片 英特爾 陳立武

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股暴跌7%半導體遭血洗 博通CEO警告AI投資像賭場 最大瓶頸找不到錢

博通執行長陳福陽：AI不能只靠賣鏟子獲利

博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

韓股重挫4.6%、日股跌近2% AI熱潮遭潑冷水…晶片股賣壓四原因一次看

相關新聞

賭徒說拖累股市？還原博通CEO陳福陽講了什麼 知名作者這樣分析

全球晶片類股13日湧現賣壓，除了長鑫存儲發表新晶片架構引發關注之外，博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場的說詞，也被視為拖累股市的原因之一。但有媒體對陳福陽發表相關言論的報導角度略有不同。

美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創史高

油價回檔，促使投資人調降聯準會（Fed）升息預期，帶動美國公債價格彈高。另一方面，大戶搶購買美國公債，想鎖定數十年來的最高殖利率，使美債第3季注資額創新高，並在10月繼續吸金。

AI投資前景疑慮引發科技股賣壓 韓日台領跌亞股

市場對人工智慧（AI）投資熱潮前景再生疑慮，引發科技股重挫。韓、日、台股市今天在科技股賣壓拖累下領跌亞股。市場密切關注即...

AI投資熱潮助力德國經濟 IMF上修今年成長預測至1.3%

全球人工智慧（AI）投資熱潮持續擴大，為德國工業帶來商機與經濟復甦。國際貨幣基金（IMF）今天大幅上修德國2026年經濟...

「深化與台灣及東南亞合作」 巴拉圭央行總裁：拓展經貿投資

IMF與世銀年會曼谷登場，擔任年會主席的巴拉圭央行總裁卡瓦洛今天接受中央社專訪時表示，巴拉圭將深化與亞洲的經貿關係，並指...

關不掉？ 美科技業者示警：AI模型恐很快能在智慧裝置自我複製

美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天表示，實驗結果顯示，小型AI模型可能再過數月就具備在商用物聯網（IoT）裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。