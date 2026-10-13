「深化與台灣及東南亞合作」 巴拉圭央行總裁：拓展經貿投資

IMF與世銀年會曼谷登場，擔任年會主席的巴拉圭央行總裁卡瓦洛今天接受中央社專訪時表示，巴拉圭將深化與亞洲的經貿關係，並指台灣在科技、創新及全球供應鏈具有重要地位，雙方在貿易、投資及人工智慧（AI）等領域仍有合作空間。

巴拉圭中央銀行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）是2026年國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會主席，他今天接受中央社訪問，談及巴拉圭與台灣關係及與亞洲各國的貿易機會，以及如何看待台灣參與國際組織。

卡瓦洛指出，亞洲是全球經濟最具活力的地區之一，年會也提供良好機會，讓巴拉圭與亞洲各國加強對話。他說，「巴拉圭具備總體經濟穩定、再生能源充足、農業生產具競爭力、人口年輕，以及位於南美洲中心的地理優勢」。

卡瓦洛舉例，特別是在農業加工、製造業、再生能源、科技及數位基礎設施等領域，有利於吸引國際投資。

卡瓦洛表示，巴拉圭與台灣長期維持重要關係，建立在多年合作基礎上，雙方在經貿仍有很大的發展潛力，「除了擴大貿易與投資，也可在科技、創新、AI及教育等領域深化合作，為巴拉圭長期發展創造機會」。

另外，他也提及東南亞對巴拉圭的重要性日益增加，若加強與區域各國往來，有助巴拉圭分散出口市場、吸引新投資，並更深入融入全球價值鏈。

關於台灣參與國際組織如IMF的議題，卡瓦洛表示，台灣是全球經濟的重要參與者，在科技、創新、國際貿易及全球供應鏈方面均有重要貢獻，不過，「IMF的會員資格及參與問題，須依照組織的制度架構處理，最終由會員共同決定」。

他表示，身為年會主席，他的職責是尊重相關制度，並代表全體會員。

除了區域經貿關係，AI與新科技對經濟及金融體系的影響，也是今年IMF與世銀年會的重要議題。

卡瓦洛指出，AI有潛力提高生產力、改善金融服務、降低交易成本，並為投資與經濟成長創造新機會，對巴拉圭等規模較小的經濟體而言，「科技尤其重要，有助加速發展、提升效率，克服市場規模及地理位置帶來的傳統限制」。

面對全球貿易摩擦與地緣政治不確定性升高，卡瓦洛則表示，全球貿易緊張局勢、地緣政治發展、商品價格變動及國際金融環境波動，都可能透過不同管道影響巴拉圭等新興經濟體。

他指出，巴拉圭多年來持續強化總體經濟架構，建立可信賴的貨幣政策制度、穩定通膨預期及健全金融體系，這些基本面有助緩解外部衝擊，並強調，「在不確定的全球環境中，政策公信力與經濟穩定更顯珍貴」。