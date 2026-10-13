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歐姆龍將收購美工業電腦廠 著力於實體AI「擴大歐美客戶」

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本自動化裝置與電子設備製造商歐姆龍（OMRON）今天宣布，將在2027年1月收購美國工業電腦製造商OnLogic的母公司，盼藉此打下能透過實體AI驅動生產設備自主運作的基礎。

「日本經濟新聞」報導，歐姆龍社長辻永順太今天在東京都召開記者會表示，「將擴大以歐美為主的客戶，已在5月的決算說明會講過有意執行跟數據服務直接相關的併購。將貫徹先前揭示過的事情，並追求成果」。

OnLogic成立於2003年，總部位在美國佛蒙特州，業務包含研發、製造、販賣工業電腦。工業電腦可支援24小時連續運作，用於控制工廠設備及處理數據，並具有承受溫度變化與衝擊的特性。隨著工廠朝自動化方向演進，市場需求持續擴大。

歐姆龍的目標是以工業電腦為基礎，運用人工智慧（AI）並結合歐姆龍的控制設備，打造能驅動機械與機器人的實體AI（Physical AI）基礎。更長遠的目標是實現智慧工廠，讓AI自行分析生產現場的狀況，適當地指示設備或自行判斷改善措施。

若把生產設備取得的數據交由工廠內的電腦處理，也能減少透過雲端傳輸時產生的通訊延遲，並迅速地把分析結果反映在設備控制上，降低瑕疵品的發生率。此外，機密性高的數據也無須傳送至外部。

歐姆龍將透過收購專用公司，把OnLogic的母公司、位於美國佛蒙特州的Interlogic納為全資子公司。OnLogic屆時將成為歐姆龍的孫公司。

日本市調公司富士經濟指出，工業電腦的全球市場到了2028年，有望較2024年成長兩成，成長至3100億日圓。主要製造商包含台灣的研華、德國的西門子（Siemens）。日本企業NEC與富士通也有踏足工業電腦市場。

工業電腦 日本 AI 美國

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