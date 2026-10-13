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兩大升值動力助攻 台幣Q4可望躋身亞洲最強貨幣之列

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
彭博分析師指出，AI需求與套利資金買盤可望支撐台幣升值，使其在第4季成為亞洲表現最佳貨幣之一。路透
彭博分析師指出，AI需求與套利資金買盤可望支撐台幣升值，使其在第4季成為亞洲表現最佳貨幣之一。路透

彭博分析師指出，台幣第4季偏向升值，有望成為亞洲表現最佳的貨幣之一。

AI熱潮與科技產品的年末節慶需求，尤其是iPhone首款折疊機即將開賣，預料將持續支撐台灣出口。

與此同時，股市資金外流也可能進一步放緩，有利台幣走強。

目前並無跡象顯示台幣與全球半導體景氣已經見頂。台灣半導體業今年尚未放緩，而台幣表現往往與半導體周期呈正相關。

台積電和鴻海等科技股受全球投資人追捧，使股市跨境資金流動成為台幣短期的主要驅動力。台韓市場的科技業比重都高，看好韓元的情緒也可能有利台幣。

另一股升值動力來自套利交易。台幣無本金交割遠期合約（NDF）的隱含殖利率自去年底以來大幅上升，使台幣逐漸從融資貨幣轉為套利資金買進的標的。

除非壽險公司恢復美元債券的匯率避險，否則隱含殖利率升勢預料將持續。歷史上，美元兌台幣NDF的階段性拋售，通常會推動台幣升值。

此外，台灣央行12月升息0.125個百分點的可能性也愈來愈高。

不過，壽險業會計規則調整後，可將外匯損益分攤至外幣債券的剩餘期限，促使業者平倉避險部位。這可能減少賣美元避險的操作，削弱台幣升值的一項重要支撐。儘管如此，分析師仍不排除台幣進一步快速升值的可能。

台幣 貨幣 鴻海

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