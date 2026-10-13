歐盟碳管理資金新方向 從研究走向商轉前測試

為加速推動產業去碳化，歐盟執委會宣布在「地平線歐洲」2026至2027年工作計畫下提撥近1.2億歐元資金，專項支持「產業碳管理」（ICM）相關技術發展。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，相較於2025年的資金配置，歐盟這回資金規劃呈現顯著策略性轉向，大幅將資源重新分配到「商轉前二氧化碳儲存準備度」（pre-commercial CO2 storage readiness）、區域基礎設施建設，以及碳捕捉、再利用與封存（CCUS）的整合型價值鏈。

這筆總額近1.2億歐元（約新台幣43億）的資金包裹方案共劃分為5大項目，意在突破歐洲碳管理領域在技術研發與監管法規上的關鍵瓶頸。

首先是投入4380萬歐元（約新台幣15.7億）用於高效碳捕捉、純化與再利用（CCUS），致力於開發具成本競爭力的碳衍生產品製程與途徑。簡單說就是用更便宜、有效的方法把捕集到的二氧化碳做成「有商業價值的東西」（如：燃料、建材等），讓這些「用二氧化碳做的產品」在市場上能跟傳統產品競爭。

其次是投入3000萬歐元（新台幣10.7億）降低區域型工業碳管理中心風險，針對地方與區域性工業的碳捕捉與封存（CCS）及碳捕捉再利用（CCU）中心，提供去風險化支援。意即設法讓工業區與特定地區的工廠把排出的碳集中送到同一地方處理，就像垃圾集中處理場，以分攤成本與風險。

三是投入2500萬歐元（約新台幣9億）於深層鹽水層封存商轉前評估，意即要找很深的地下鹽水層後，嘗試透過鑽井等方式把二氧化碳灌入，測試能否安全封存不洩漏。這屬於重要性高的「商業化前測試」，為以後執行大規模碳封存鋪路。

四是投入1600萬歐元（約新台幣5.73億）於直接空氣捕捉（DAC）技術規模化，意味盼讓直接吸除大氣中二氧化碳技術從「實驗室等級」擴展成「小型示範廠」。

五是投入500萬歐元（約新台幣1.8億）於跨國法規與技術標準制定，為歐盟即將建立的跨國二氧化碳運輸與儲存基礎設施架構奠定基礎。

專家解讀，歐盟「地平線歐洲」（Horizon Europe）計畫的最新目標是升級CCUS的各種技術。把經費使用從過去著重「研究」轉到「接近實用的先期階段」，尤其要先確認地質能否安全封存二氧化碳、建設區域管線/基地等把整個CCUS供應鏈串起來。