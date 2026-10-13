美伊衝突引發能源衝擊 IMF：低收入國恐須減少支出或債務重整

國際貨幣基金（IMF）今天警告，低收入開發中國家正承受伊朗戰爭引發的能源衝擊所帶來的不成比例影響，許多國家「別無選擇」只能削減支出，否則就得面臨債務重整。

法新社報導，IMF研究部副主任布魯克斯（PetyaKoeva Brooks）在曼谷出席IMF與世界銀行年會期間接受法新社訪問時表示，負債沉重的石油進口國首當其衝受能源衝擊影響最深，且在協助民眾度過危機方面，面臨艱難抉擇。

她說：「令人遺憾的是，全球經濟多年來接連遭受衝擊，債務水準已大幅攀升，與此同時，通貨膨脹也成為一項問題。」

美伊戰爭將中東推入衝突深淵，並引發全球能源價格飆漲；與此同時，德黑蘭當局展開報復行動，將美國在波斯灣地區的盟友列為攻擊目標，削減石油與天然氣的供應。

能源價格上漲的影響已開始擴及其他商品，這場危機也衝擊關鍵肥料的供應。

IMF呼籲各國在危機發生後，提供範圍有限、目標明確的補貼措施，同時建議各國政府在經歷自疫情以來多年的經濟衝擊後，應致力於重建財政緩衝空間並解決持續攀升的債務問題。

布魯克斯說：「我們的建議確實適用於大多數國家，但對最脆弱的國家而言，必須做出的取捨與抉擇要困難得多。」

IMF今天發布的「世界經濟展望」（World EconomicOutlook）指出，身為石油淨進口國、且未受惠於當前人工智慧（AI）科技投資熱潮的低收入開發中國家，最容易受到伊朗戰爭引發的衝擊。

她說：「對於最脆弱的國家而言，民眾的消費支出極大部分都集中在能源與食品上，因此處境確實艱難許多。但令人遺憾的是，他們別無選擇。」