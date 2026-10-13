日媒：Anthropi日本首座數據中心擬設於大阪

日媒披露，日本大型電信公司NTT已經在協調於大阪府建置提供美國Anthropic所用的數據中心。這將是Anthropic在日本的首座數據中心。建設費用上看1兆日圓。

「日本經濟新聞」今天引述多名相關人士報導，NTT的子公司NTT DATA集團與Anthropic正在協商於大阪府南部的灣岸地區新成立據點，計劃在2026年度內簽約。這座據點預計2028年開始局部運轉。

這座中心的容量最多上看5MW。若大量導入搭載先進圖形處理器（GPU）的伺服器以處理人工智慧（AI）所需的資料，整體設施投資額預計將擴大至數兆日圓規模。

NTT DATA集團與Anthropic接受日經訪問時，並未評論。

根據美國史丹佛大學的調查，截至2026年3月，Anthropic開發的先進AI模型在性能方面超越美國OpenAI與谷歌（Google），在全球企業中排名第一。

數據中心與雲端服務是日本政府17個戰略領域中的重點產品與技術。目標是在2035年度前由公私部門合計投入32.7兆日圓，涵蓋數據中心與蓄電池等領域。數據中心涉及伺服器、冷卻設備及電力基礎設施等廣泛的供應鏈，因此，若建設案增加，也有望帶動相關產業投資。

Anthropic正考慮在亞洲多個國家新成立數據中心，各國也積極爭取其進駐。路透社9月曾報導，Anthropic已在澳洲簽訂首份數據中心租賃合約。

相較於首都圈，關西地區的電力供應較為充裕，接入電網所需的時間也較短。此外，沿海地區有許多適合興建數據中心的土地，例如大型工廠的舊址，因此關西被認為是具有發展潛力的數據中心建設地點。

報導指出，新據點的規劃面臨電力供應問題。由於透過電網從電力公司的發電廠取得500百萬瓦的電力需要一段時間，因此初期預計將採用燃料電池等替代電源。