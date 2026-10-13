韓股暴跌7%半導體遭血洗 博通CEO警告AI投資像賭場 最大瓶頸找不到錢

全球半導體股今（13日）跌勢加劇，韓股跌幅在盤中擴大至超過7%，反映市場對AI投資過熱及中國大陸競爭加劇的疑慮升高。博通（Broadcom）執行長陳福陽周一將AI投資市場氛圍比擬為賭場，並警告，為AI基礎設施擴建籌措資金將成為一大難題，使投資人對AI投資題材的焦慮進一步升高。

南韓Kospi指數盤中重挫7.4%，跌破6,000點大關，已較6月創下的歷史高點下跌約三分之一，並跌破200日移動平均線。外資撤出韓股的速度也加快，10 月以來已淨賣出價值逾63億美元的Kospi成分股。

日股日經225指數下跌2.5%，報67,292.39點。中國科技股指數一度重挫3.6%，隨後跌幅收斂。

記憶體大廠倒成一片。三星電子與SK海力士股價均下跌逾8%；日本快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）股價則挫跌逾 12%。

韓股受到的衝擊最大，原因包括投資人正在消化中國競爭同業長鑫存儲在新型記憶體架構的研發上取得進展的消息。

博通CEO吃了誠實豆沙包：AI交易熱潮宛如賭場

另一大利空因素，則是博通執行長陳福陽提出警訊。

陳福陽周一在新加坡一場論壇上直率表示，AI熱潮吸引了一批投資策略宛如賭徒的投資人，暗示其中一些人根本不了解自己押注的究竟是什麼。

他說：「很多投資人根本不知道自己投資的是什麼。他們設定了極其激進的預期，最後才發現，這幾乎就像是在賭場下注。」

直批AI商業模式至今未明！質疑AI實驗室長期經濟效益

陳福陽也質疑企業是否在AI計畫上浪費資金，並對持續虧損的AI實驗室能否在長期實現經濟效益提出疑問。博通本身為全球資料中心建置提供多項關鍵零組件。

包括ChatGPT開發商OpenAI在內的AI企業，據報每年虧損數十億美元。由於相關服務的開發與運行，需要投入巨資購買先進晶片、建置資料中心及開發模型，整個產業至今仍未找到可持續的商業模式。

陳福陽指出，OpenAI在9月的年化營收達到500億美元，顯示這項業務具備可行的商業模式，但這並不代表公司長期獲利已有保障。

他說：「目前它仍然在虧錢，因為它在模型訓練上投入了大量資金。因此，坦白說，現階段這個數字並不能說明太多，只能顯示提供先進生成式AI模型的營收，仍有很大的成長潛力。」

陳福陽表示，AI模型開發商必須找到能透過導入AI創造實際投資回報的客戶，而不是繼續依賴那些目前只是在試用AI、把錢「浪費」在Token上的使用者。

他說：「小時候，你會去電子遊樂場玩遊戲。父母給你10美元的代幣，你10分鐘就把它花光了，卻什麼也沒學到。現在企業界正在發生的，就是這種。」

示警「找不到資金」將成AI產業下一階段最大瓶頸

投資人擔心的另一大重點，則是陳福陽同時警告，資金不足可能成為限制AI產業下一階段成長的新瓶頸，影響甚至超過晶片、記憶體或電力短缺。

陳福陽說：「我認為，可能成為最大瓶頸的因素是資金。」

同場的英特爾執行長陳立武也對融資問題表達相同憂慮。他指出，資金成本持續上升，加上市場質疑大舉投資AI的企業最終能否創造足夠報酬，都將成為業界面臨的挑戰。

陳立武說：「如果說眼前有什麼挑戰，那就是資金與資金成本；至於長期來看，投資人希望看到的是投資報酬率（ROI）。」