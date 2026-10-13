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IMF示警全球經濟韌性受考驗 能源價格與公債壓力增風險

中央社／ 記者李宗憲曼谷13日專電

國際貨幣基金（IMF）今天公布最新世界經濟展望報告指出，AI投資支撐全球經濟成長，但中東戰事、能源與食品價格上漲，及政府債務和融資成本攀升，正考驗全球經濟韌性。IMF預估，全球通膨率2026年將升至4.7%，經濟成長仍面臨下行風險。

IMF今天發布世界經濟展望報告，全球經濟2026年成長率預估為3.1%，2027年為3.4%。2026年的預測與4月報告相同，2027年則上修0.2個百分點。

報告指出，2026年上半年全球經濟表現優於預期，儘管中東戰事持續、貿易緊張情勢未解，AI帶動的強勁投資仍為經濟提供需求動能。不過，各國受惠程度不一，能源出口國及與科技供應鏈連結較深的經濟體較有支撐，能源進口依賴高、參與科技產業有限的國家則面臨較大壓力。

IMF首席經濟學家坦雷羅（Silvana Tenreyro）在曼谷舉行的記者會上表示，能源市場透過調整供應路線、增加其他國家能源產量、消耗庫存，以及改用再生能源等方式，至今有助緩衝衝擊。

不過，她說：「部分調整空間，尤其庫存與能源效率提升的效益，正逐漸達到極限。」IMF估計，若沒有這些緩衝措施，2026年全球經濟成長率將只有2.5%，低於目前預估的3.1%。

IMF預估，全球整體通膨率2026年將升至4.7%，2027年回落至4.1%。暫時性的通膨升溫主要來自能源及食品價格上漲，較4月預測累計上修0.7個百分點。

報告也警告，能源供應受阻可能使能源及食品價格持續高檔，推升通膨預期並拖累經濟成長。若中東衝突長期僵持或進一步升級，能源基礎設施遭破壞、網路攻擊及極端天氣等因素，也可能加劇衝擊。

財政方面，IMF指出，公債水準偏高、主權債券殖利率上升，加上政府支出需求迫切，各國重建財政空間的工作日益重要。

坦雷羅表示，「高債務與高赤字國家需啟動財政整頓計畫，確保赤字及債務逐步下降」。

IMF建議政府提出可信的財政調整計畫，結合增加收入、合理化支出及改善制度；若要協助民眾因應能源與食品價格上漲，相關措施應具暫時性、針對性，並避免危及財政永續。

IMF表示，全球經濟仍有成長可能，包括AI投資持續強於預期、生產力提升快於預估，以及新的貿易安排可能改善政策可預測性。不過，若AI獲利與生產力前景被重新評估，投資可能急遽下降，進而引發股市修正及金融環境緊縮。

報告強調，各國應強化能源安全、提升AI準備程度，並維持開放的貿易與合作管道，以因應日益頻繁且影響不均的經濟衝擊。

IMF 公債 能源

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