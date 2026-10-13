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FT：陸企狂訂逾百萬顆NVIDIA遊戲與工作站晶片 補AI晶片缺口

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國金融時報報導，中國大陸科技公司今年已採購逾100萬顆輝達（NVIDIA）的遊戲與工作站晶片，用於彌補AI晶片供應不足所產生的算力缺口。路透
英國金融時報報導，中國大陸科技公司今年已採購逾100萬顆輝達（NVIDIA）的遊戲與工作站晶片，用於彌補AI晶片供應不足所產生的算力缺口。路透

中國大陸科技公司今年已採購逾100萬顆輝達（NVIDIA）的遊戲與工作站晶片，顯示在國內難以滿足對算力需求暴增之際，轉而採用原先並非是為先進AI系統設計的產品，也凸顯輝達在中國市場的重要性至今依然不減。

英國金融時報引述多名業界人說法報導，在華為、阿里巴巴、百度及寒武紀等企業推動下，中國今年國產AI晶片產量已增加一倍以上，境內AI晶片供應量今年預期可達350萬顆，其中約100萬顆是在海外製造，但整體需求估計遠超過500萬顆。

為填補供需缺口，陸企開始轉向採購符合美國出口管制規定的輝達遊戲及工作站處理器，再將這些晶片重新用於部分AI運算工作。

這些晶片主要包括RTX Pro 6000D、RTX Pro 5000及RTX 5090。與華為旗艦產品昇騰910C等中國先進AI晶片相比，這些產品在大多數運算領域的效能較差，但仍足以應付較簡單的AI工作負載，例如推論過程中的「預填」或「提示處理」階段，也就是機器讀取使用者提示詞、尚未開始解碼並生成答案的階段。

輝達表示：「自2022年以來，中國本土工作站晶片及顯示卡製造商經歷了前所未有的成長。美國企業則持續受到雙重限制：一方面是過時的美國出口管制規定，至今仍涵蓋近五年前推出的遊戲產品；另一方面則是中國自身對美國產品進口的限制。」

大陸企業青睞輝達工作站晶片，部分原因在於其「CUDA」軟體平台。多數中國科技企業在被迫轉向華為「CANN」等國產替代方案之前，早已使用CUDA。相較下，CANN被認為較不容易上手。不過，DeepSeek正與華為密切合作，改善硬體與軟體效能。華為也運用AI工具，加快將程式語言及相關程式碼從CUDA轉換至CANN。

兩名直接了解相關計畫的人士表示，輝達正推出新款工作站處理器RTX Pro 5500，其效能將超越目前供應中國市場的產品，為基礎AI運算工作提供更好的選擇。

這些人士指出，中國企業已表達採購意願，相關訂單總量超過200萬顆，但這款新型輝達工作站晶片最快要到今年底才開始出貨。

若未受到新的限制，RTX Pro 5500可能進一步提高輝達在中國市場的占有率。在美國實施出口管制之前，輝達在中國AI晶片市場的市占率曾超過90%。

一家中國大型科技企業的高階主管表示：「監管機構正與科技企業溝通，了解他們對輝達RTX Pro 5500的需求是否確有必要。坦白說，答案會是『有必要』。」

報導說，華為、寒武紀、百度、阿里巴巴均未回應置評請求。

晶片 NVIDIA 陸企

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