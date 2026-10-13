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LV贏了官司…傷了買氣 LVMH時裝皮件營收跌5% 精品復甦再踢鐵板

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LVMH最大事業時裝和皮件第3季營收下滑5%，衰退遠超預期。路透
LVMH最大事業時裝和皮件第3季營收下滑5%，衰退遠超預期。路透

法國精品集團LVMH最大事業時裝和皮件部門第3季營收下滑5%，衰退遠超預期，上季才出現的復甦再受挫。中國大陸需求轉弱，加上路易威登（Louis Vuitton）和大陸茶飲品牌茉莉奶白（Molly Tea）的商標官司引發消費者反感，拖累集團最大事業。珠寶及絲芙蘭（Sephora）等零售業務雖有支撐，集團整體營收仍未達市場期待。

LVMH周一公布，第3季時裝和皮件事業扣除匯率及併購等因素後，營收較去年同期減少5%，跌幅遠大於分析師預估的1.8%。這項業務上季才出現兩年來首次成長，如今又轉為下滑。

集團整體營收為185億歐元，按扣除匯率及併購等因素後成長1%，不如市場預期的1.3%。財報公布後，LVMH在紐約交易的ADR收盤跌2.5%，巴黎股價今年已跌約四成，今年可能創下2008年金融危機以來表現最差一年。LVMH市值約1,900億歐元，已較2023年高峰縮水逾半。

加拿大皇家銀行分析師達達尼亞（Piral Dadhania）表示，此財報證實今年原本就脆弱的復甦動能已停滯。精品業低迷近四年，近來中東衝突、地緣政治動盪及通膨，又削弱有意購買精品的消費者信心與購買力。

大陸需求轉弱，LV商標官司引反感

不含日本的亞洲市場第3季營收下滑5%，是唯一衰退的地區，主要受到大陸需求疲弱拖累。美國營收則成長5%，略低於第2季的6%。

路易威登今年夏季控告大陸茶飲品牌茉莉奶白（Molly Tea）侵害商標並勝訴，卻引發消費者反彈。部分民眾認為，全球最大精品集團不應控告規模小得多的業者，也批評LV主張擁有的四瓣花圖案，與中國傳統紋樣相似。

傑富瑞（Jefferies）分析師葛辛尼（James Grzinic）認為，這起事件似乎對LV在大陸的銷售走勢造成相當大的影響，LV則以低調行銷回應這場風波。。

LVMH財務長卡巴尼斯（Cécile Cabanis）表示，難以精確估算官司對銷售的影響，但消費者反彈「至少在本季初造成負面影響」。她也指出，LV當季受到一項臨時物流問題影響，營收成長率因此少了約一個百分點。

卡巴尼斯認為，大陸消費環境及總體經濟變化只是延後復甦，並無結構性或特定問題阻礙回升，「只是需要多一點時間」。

珠寶與零售支撐，美國買氣也有警訊

珠寶買氣和美妝零售商絲芙蘭（Sephora）的業績，帶動集團整體營收成長。第3季鐘錶和珠寶部門、酩悅軒尼詩酒類部門的營收均成長6%，其他部門也都有成長。

Dior新任設計師強納生．安德森（Jonathan Anderson）的女裝受到顧客歡迎。卡巴尼斯表示，新款手袋還需要時間打動消費者，但Dior今年以來銷售仍有成長。

談到下半年獲利，卡巴尼斯表示，集團正提高效率，但短期削減成本無法帶動銷售。她說：「我不確定能否完全抵銷短期營收下滑的影響，但我們會繼續努力。」

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