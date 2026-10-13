華爾街日報：中國債務惡性循環 拖累經濟成長衝擊全球

「華爾街日報」今天報導，中國債務規模持續攀升，非金融部門信貸總額去年已超過國內生產毛額（GDP）的300%，不僅拖累國內經濟成長，也為全球貿易夥伴帶來衝擊。

中國國家主席習近平持續透過大規模投資，將中國打造成科技與軍事強權，債務負擔也急遽增加。

國際清算銀行（BIS）資料顯示，涵蓋企業、政府及家庭借款的中國非金融部門信貸總額，去年已超過GDP的300%，比2019年底高出60個百分點，占比也遠高於美國。自習近平2012年底掌權以來，中國信貸規模已增加逾43兆美元。

報導指出，大量借款被用來興建工廠與住宅大樓，但市場需求不足，造成資源浪費，並引發激烈價格戰，侵蝕企業獲利與員工薪資。

許多經濟學家認為，中國短期內未必會爆發金融危機，部分原因是這波債務累積主要依賴國內儲蓄支應，而非那些可能迅速拋售資產的外國投資人。

然而，中國龐大的債務洪流正日益演變成全球性問題。

為了償還巨額債務，中國企業持續生產汽車、太陽能板與電子產品，但國內消費者的需求不足以消化這些商品，出口商因此將大量產品傾銷海外市場，使中國對全球的年度貿易順差突破1兆美元。

即使中國與許多國家貿易緊張情勢升高，包括歐洲等貿易夥伴對中國電動車和其他出口商品大量湧入市場感到不滿，北京方面似乎仍不願改變現行政策方向。

中國面臨的一大挑戰，是虧損企業背負著巨額債務，在整體經濟成長停滯之際，大筆債務難以償還，若設法減少對這類企業提供新貸款，又可能使國有銀行蒙受巨大損失。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）中國副總監班開玫（Camille Boullenois）表示：「如果想改變現有體制，就必須接受大量損失，而我認為中國政府還沒準備好面對這種情況。」

她認為，較可能出現的情況是問題持續緩慢惡化，金融體系逐步衰退，創造經濟成長的效率也會愈來愈低。

債務問題一再拖延，也讓習近平得以繼續將資源投入新興科技、軍事及其他戰略優先領域。中國官員認為，當前正是確立中國與美國並列大國地位的機會窗口，因此對人工智慧（AI）、太空科技及能源等核心技術的投資至關重要。

中國政府強調，國內債務仍在可控範圍。近年來，中央政府借款規模僅約占GDP的30%，與美國聯邦政府債務相比相對較低。然而，這項數據並未反映中國債務問題的主要部分，也就是地方層級的負擔。

過去幾年，與地方政府相關的融資平台背負了數兆美元的新增債務，力求擴大業務規模，以實現經濟成長目標並維持當地就業。許多平台參與地方房地產開發，也因此受到中國多年房市低迷的嚴重衝擊。

據國際貨幣基金（IMF）估算，若將中國地方政府的官方借款以融資平台債務一併納入，衡量中國政府整體債務的更廣泛指標去年已攀升至GDP的127%，高於2020年的98%。

與此同時，企業債務也持續攀升，但具有獲利前景、值得投資的機會卻愈來愈少。全球性管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）資料顯示，去年中國企業債務占GDP的比率是全球平均水準的兩倍。

低成本信貸是造成這種情況的重要原因。榮鼎集團引述中國央行數據指出，截至去年底，逾半數新增企業貸款的利率，等於或低於銀行提供給最優質企業客戶的貸款基準利率，比重遠高於幾年前。去年，中國上市製造業公司的借款利率中位數約為2.4%。

報導指出，要解決中國的債務問題並不容易，中國可能需要從根本上調整經濟成長策略，減少依賴工廠等固定資產投資，以及出口這些工廠生產的商品來推動經濟成長。

許多經濟學家主張，中國政府應優先推動能刺激家庭消費的政策，以遏止債務惡性循環。世界銀行資料顯示，2024年中國家庭消費占GDP約40%，美國則接近70%。

中國今年第2季GDP較去年同期成長4.3%，是逾3年來最慢增速，而其中有很大一部分來自出口，凸顯國內需求不足問題。

北京雖表示希望提高家庭消費，但這也意味政府必須放鬆對經濟資源配置的部分掌控，也可能使資金從習近平優先發展、用以縮小對美科技差距的產業流向其他領域。

德國「墨卡托中國研究中心」（MERICS）經濟與產業研究主管甘特（Jacob Gunter）表示，中國官員釋出的訊號顯示，他們傾向維持現行政策方向，「但我們看到，這套體制已逐漸觸及自身極限」。

甘特說：「地方政府透過補貼虧損企業，讓這些企業得以繼續生存。但這些企業處於虧損狀態，也代表沒有利潤可供課稅。」