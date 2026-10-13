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紐時、經濟學人等媒體加入聯盟 防止AI未經授權使用新聞內容

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
紐約時報（The New York Times）、法新社（AFP）和「經濟學人」（The Economist）今天宣布加入一個由40多家出版業者組成的聯盟。美聯社
紐約時報（The New York Times）、法新社（AFP）和「經濟學人」（The Economist）今天宣布加入一個由40多家出版業者組成的聯盟。美聯社

紐約時報（The New York Times）、法新社（AFP）和「經濟學人」（The Economist）今天宣布加入一個由40多家出版業者組成的聯盟，目標是避免人工智慧（AI）業者未經授權使用或利用其內容獲利。

路透社報導，「出版商使用權標準」（Standards forPublisher Usage Rights，SPUR）聯盟成立於今年2月，目前已有來自20多個國家的超過80個成員。新加入的成員包括美國「大西洋月刊」（The Atlantic）及巴西全國報業協會（National Association of Newspapers），其他創始成員則包括英國金融時報（FinancialTimes）、英國廣播公司（BBC）及美聯社（AP）。

出版業者正加強法律行動，試圖阻止AI公司在未經授權的情況下，使用其內容來訓練大型語言模型。本月稍早，今日美國報（USA Today）及其旗下數家報紙已對OpenAI提起訴訟，指控對方侵犯著作權。

OpenAI及其金主微軟（Microsoft）也面臨知名作家與新聞機構提出的類似著作權侵害指控，其中包括紐約時報。

根據SPUR官網，該聯盟由會員全額出資，現正制定產業標準與技術系統，以協助出版商追蹤及控管AI公司如何使用其內容，並促進授權協議的簽訂。

紐時策略合作主管兼幕僚主管葛羅斯曼－柯恩（Rebecca Grossman-Cohen）透過聲明表示，「智慧財產權保護與技術進步可以、也必須共存。」

由於搜尋引擎提供AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，出版商也面臨來自搜尋引擎的網站流量下滑問題。

路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study ofJournalism）的報告引述即時網站分析軟體業者Chartbeat的數據指出，2024年11月至2025年11月期間，全球2500多個網站來自Google自然搜尋的流量減少33%。

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