美國AI光通訊股為何重摔？Ciena、Lumentum大跌10% 專家揭二原因

美國人工智慧（AI）概念股在周一承受賣壓，其中光通訊與網路設備類股是跌幅最大的族群之一，分析師認為，這可能與放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）12日在加州聖荷西登場，引發「利多出盡」而獲利了結的效應密切相關。

光通訊大廠Ciena、Lumentum及Coherent股價收盤分別下跌10%、9.8%及7.9%。

支援光纖產品的思科（Cisco）、康寧（Corning）及Lumen Technologies則分別下跌2.6%、6%及4.3%。

擁有光纖與光學互聯晶片產品的邁威爾（Marvell Technology）股價也下跌3.4%。

在AI硬體產業會議OCP峰會上，Lumentum、Astera Labs與康寧三家公司聯合展示如何在AI資料中心機櫃中運用光學網路技術。

不過，投資人早已將相關利多反映在這些股票的高估值中。今年以來，光學與網路元件需求大幅飆升，生產雷射、線纜及電子元件等產品的相關企業股價大幅上漲。以Lumentum與Coherent為例，兩家公司股價過去一年分別狂飆516%及148%。

MarketWatch報導指出，AI投資分析平台Reflexivity總裁暨共同創辦人塞特（Giuseppe Sette）表示，周一的市場走勢並不代表「光學元件需求出現裂痕，這類產品的訂單目前仍已排滿未來數年」。

他認為，投資人可能是在消化光通訊業者在OCP峰會全球高峰會上的技術展示，「市場早已提前反映這場展示活動的利多，因此，活動最終成了投資人獲利了結的時機，而非推動股價上漲的催化劑。」

此外，晨星分析師舒姆斯基（Martin Szumski）表示，博通（Broadcom）執行長陳福陽的談話，也可能是引發周一股價波動的原因之一。陳福陽在新加坡一場座談會上表示，資金是AI建置過程中最大的瓶頸。

舒姆斯基解釋，光子技術公司的營收高度仰賴大型雲端業者承諾投入的資本支出。這些企業提供雲端算力，因此陳福陽的談話可能顯示，市場開始察覺大型雲端業者或許不會再「持續不計代價地大舉投入支出」。

他表示：「過去18個月，許多光子技術類股已大幅上漲，在這種情況下，只要消息不夠好，就很容易拖累股價下跌。」

瑞穗證券股票交易部門常務董事Daniel O'Regan在一份報告中指出，Lumentum執行長上周五對元件需求發表樂觀看法後，光學類股當天表現「大幅領先其他類股」。他認為，這一族群周一的下跌，可能只是回吐上周五的部分漲幅。

在上周五，Lumentum執行長表示，隨著科技公司競相建設速度更快的AI資料中心，該公司光學元件產能已「售罄」至2029年初。