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韓股重挫4.6%、日股跌近2% AI熱潮遭潑冷水…晶片股賣壓四原因一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通執行長陳福陽周一在新加坡表示，許多投資人根本不清楚自己投資什麼，卻設定極高期待，最後才發現「幾乎就像置身賭場」。美聯社
博通執行長陳福陽周一在新加坡表示，許多投資人根本不清楚自己投資什麼，卻設定極高期待，最後才發現「幾乎就像置身賭場」。美聯社

南韓和日本領軍亞洲股市周二走低，南韓Kospi指數盤中一度重挫4.6%，連跌五個交易日，創下2025年1月以來最長跌勢。三星電子、SK海力士及SK Square拖累最重。日經225指數也下跌近2%。

日韓晶片股追隨費城半導體指數頹勢，費半周一重挫2.7%，連跌四日；輝達下跌1.3%，超微跌2.3%，美光跌3.9%，SanDisk跌6%。SK海力士周二亞洲早盤也跌近4%。

日韓晶片股為何面臨賣壓？茲列重點如下：

一、博通執行長潑冷水：AI營收成長不等於能獲利

博通執行長陳福陽周一在新加坡表示，許多投資人根本不清楚自己投資什麼，卻設定極高期待，最後才發現「幾乎就像置身賭場」。

他認為，OpenAI年化營收達500億美元，顯示商業模式有可行性，但無法保證長期獲利。該公司仍因模型訓練支出龐大而虧損，AI業者必須找到能運用技術取得報酬的客戶，不能只靠企業花錢試用。他也警告，資金不足可能成為產業成長的下一道障礙。

二、長鑫技術進展 南韓記憶體優勢受檢驗

長鑫存儲表示，已在能提高單顆晶片儲存密度的設計上取得進展，引發市場對競爭加劇的疑慮。

Pepperstone集團研究策略師吳迪琳（Dilin Wu）指出，三星和SK海力士在Kospi的權重極高，全球任何對AI行情的質疑，都會在首爾股市被放大。長鑫的進展，也直接觸及投資人已在追問的問題：南韓記憶體業者的競爭優勢能維持多久？

英特爾執行長陳立武表示，未來兩至三年AI硬體仍將供不應求，但記憶體可能是最先降溫的領域之一。

三、新技術公布，還得等訂單與收入

輝達和超微周一公布未來AI資料中心的開放設計，股價卻雙雙連跌四日。Rex Financial研究主管Bill Birmingham認為，這些消息目前主要在建立標準，「距離轉成採購訂單，還有一段路」。

兩家公司也都和OpenAI有大型供應合作。即使先前營收估算落差主要來自計算方式不同，OpenAI的財務狀況仍會影響市場對晶片需求的預估。

對日本晶片及相關設備股而言，美國同業下跌、AI支出前景轉趨不明，也可能影響買氣；但這些稿件未提供日股個別公司的跌幅或直接下跌原因。

四、高舉債成本，使市場更在意投資回報

美國長期公債殖利率仍接近歷史高點，投資人重新評估成長股的高估值，以及企業借款擴張能否帶來足夠收入。Birmingham指出，這也是晶片股下跌的背景之一，光通訊股周一的跌勢更為明顯。

接下來，大型銀行財報與周三美國消費者物價指數（CPI）將是焦點。彭博行業研究預估，標普500企業第3季獲利年增25%；若獲利延續強勢，可望支撐行情，但通膨若高於預期，也可能再度推升升息押注。

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