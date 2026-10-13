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整理包／AI競賽愈來愈燒錢 科技巨擘借款潮六大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
科技巨擘為AI建設大舉籌資。示意圖。法新社
科技巨擘為AI建設大舉籌資。示意圖。法新社

AI競賽愈來愈燒錢，科技巨擘雖手握大筆現金，也開始大舉借款。彭博資訊彙編數據顯示，2026年至今，全球AI基礎建設相關債務發行已達約4,500億美元，涵蓋資料中心、電腦晶片及大型科技公司公司債。

以下整理六大重點，一次看懂錢花在哪、為何借錢，以及風險在哪。

借錢買晶片

彭博10月上旬報導，馬斯克的SpaceX正洽談借款400億美元購買輝達（NVIDIA）晶片；博通（Broadcom）牽頭的金融機構也尋求籌措600億美元，為Anthropic等公司購買AI晶片提供融資。

四巨擘支出龐大

美國四大科技公司今年合計需投入約7,450億美元，建置資料中心等AI基礎設施。Alphabet今年技術基礎建設支出估1,800億至1,900億美元，是去年的兩倍，且預期2027年還會再增加。

有現金也向外借

科技巨擘雖手握現金，但AI建設壓力龐大，加上華爾街機構積極放款，使借貸更具吸引力。對OpenAI等未上市公司而言，出售股權雖能募資，卻會稀釋既有股東持股，不能無限使用。

另設公司籌資

業者透過特殊目的公司（SPV）借款買晶片，再租回使用，讓債務不計入自身資產負債表，降低信評調降風險。Meta路易斯安那州資料中心約300億美元融資，也由SPV籌措，靠Meta長期租約付款償債。

本業仍撐得住

分析師估計，多數大型科技公司規劃中的資本支出，約80%至90%仍靠營運現金流支應。相較網路泡沫時期的電信業者，如今科技巨頭獲利更強、業務更多元；主要資料中心營運商的總債務相對於年獲利仍低。

借款風險外溢

若AI需求不如預期，產能過剩，設備過時，可能壓縮現金流，迫使業者減烤投資或再借款。甲骨文（Oracle）7月已因AI支出增加遭降評。大量發債也可能排擠其他產業的融資，推高借款成本，增加放款人曝險。

OpenAI Anthropic

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