Muse Wonder出鞘 祖克柏喊追上對手 汪滔主打「不用反覆交代」

Meta周一推出備受期待的AI模型Muse Wonder，執行長祖克柏宣稱已追上對手，並將持續投入鉅資，挑戰OpenAI和Anthropic，同時淡化AI失控疑慮。新模型將檢驗Meta重金整頓AI團隊後，技術能否躋身領先之列。

Meta表示，Muse Wonder在部分技術測試中，優於Anthropic及OpenAI的同類模型，可處理進階程式設計、看得懂租約，以及解讀財務或健康資訊。Meta股價周一收盤大漲3.4%，盤中一度上漲4.7%。

各模型擅長的任務不同，測試結果也未必反映實際使用表現。新模型若獲外界肯定，將代表Meta終於扭轉北京去年Llama 4表現不如預期的局面。

汪滔：讓個人助理真正派上用場

Meta AI長汪滔接受彭博訪問時說：「這些是真正站在AI最前沿的模型。」他認為，Muse Wonder足以和最佳模型競爭，尤其擅長以AI代理處理個人及工作事務。

去年模型失利後，祖克柏大舉延攬人才、重整團隊，並承諾投入數千億美元建置基礎設施。Meta也透過向Scale AI投資約140億美元，延攬汪滔領軍。對汪滔來說，Muse Wonder問世，是這番努力的成果。他說：「這是重要的一刻。」

汪滔表示，競爭對手多半專注於程式設計代理，Meta則選擇讓個人助理真正派上用場。Meta上月推出的Muse，可協助採買雜貨、預訂旅程，新模型將導入訂閱版。

他說，Muse Wonder能記住跨越「數日、數周、數月」的相關資訊，用戶不必反覆交代；遇到難題或行不通的方法時，也能換個策略，處理更複雜、甚至要求不明確的任務。

對仍懷疑Meta能力的人，汪滔表示，應親自試用再判斷。團隊已著手研發更大型模型。Meta也正開發專用版本，希望保留Wonder的大部分功能，同時提高運作效率，以便大規模提供服務。

祖克柏：解得出難題，還不夠當好助理

祖克柏接受英國金融時報訪問時表示，這次進展需要大量運算資源、投資，以及團隊長時間嚴謹的研究。Meta已在進行下一步，往後模型研發「可能會讓人感覺快上許多」。

他說，其他業者更重視知識工作及自動化，Meta則希望幫助個人發揮能力。AI在部分學術領域進步飛快，卻「仍沒有足夠的常識，成為理想的個人助理」。

對OpenAI宣稱內部模型取得數學突破，他反問，AI為何能先完成高深數學工作，卻還不能可靠地替所有人處理客服？他認為，日常應用仍有許多事要做。

對AI可能失控的疑慮，他認為，AI可以透過一般安全措施妥善控管，開發時也能兼顧安全。他未說明AI造成大規模毀滅的可能性有多高，強調各實驗室應負起安全責任。他雖不贊成整個產業放慢研發腳步，但表示Meta曾為確保產品安全，放慢內部研發進度。

採付費模式，隱私仍是考驗

Muse Wonder採封閉模式，最強版本將直接銷售給企業，進一步偏離Meta過去優先推動開放原始碼模型的路線。模型已供開發者使用，最高階方案每月200美元，但新模型上線後，使用量計算出了錯，汪滔表示正在修正。

Muse也遭亞馬遜阻擋購物，少數用戶指控未經許可存取或分享私人資訊。祖克柏認為，不信任也能促成技術創新，並舉尚未推出的Muse Confidential VM為例，承諾讓Meta無法讀取用戶資料及對話。